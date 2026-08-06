Sveriges Ridgymnasium i Varberg söker hästskötare
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2026-08-06
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Vår verksamhet
Sveriges Ridgymnasium AB är en stabil verksamhet som funnits i 20 år. Idag finns våra skolor på tre orter i landet. Vi arbetar målmedvetet för att ligga i framkant i att utveckla våra skolor och vår pedagogik, och kollegialt lärande står högt på agendan. Sveriges Ridgymnasiums vision är att vara Sveriges bästa gymnasiealternativ för häst- och ridsports intresserade elever, och vår målsättning är att ge våra elever de allra bästa förutsättningarna för att de ska få utveckla sitt hästintresse och sin talang, samtidigt som de får en gedigen gymnasieutbildning som leder dem vidare i livet, oavsett vägval. På våra skolor skapar vi morgondagens ryttare och hästmänniskor med en god utbildningsgrund för både vidare studier och yrkesliv.
Våra ledord; kvalitet, delaktighet och glädje – genomsyrar arbetet på hela skolan.
Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas, utvecklas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivavtal.
I Varberg arbetar ett 20-tal medarbetare. Drygt 90 elever är fördelade på skolans tre årskullar. Eleverna studerar Naturbruksprogrammet, inriktning Hästhållning.
Det här får du jobba med hos oss:
Arbetsuppgifter som ingår är exempelvis in- och utsläpp i hage, mocka, fodra, städa, hästskötsel, att motionera hästar och övriga i ett stall förekommande arbetsuppgifter. I tjänsten ingår även att fungera som handledare till elever i stallmiljö. Rollen förutsätter att du har förmåga att ta helhetsansvar över stall och hästar.
Tjänsten:
Tjänsten är på ca 50 % och arbetstiderna fördelas främst på kvällar och helger. Ett troligt schema är att du arbetar måndagar och tisdagar 16.00-21.00 samt varannan helg (lördagar och söndagar 07.00-16.00). Möjlighet kan finnas även till dagtid någon dag i veckan samt extra timmar vid behov av vikarie. Det är en visstidsanställning med tillträde så snart som möjligt och och som sträcker sig till och med februari 2027, eventuellt med möjlighet till förlängning.
Vi ser att du som söker har förståelse och insikt kring vad som krävs för att arbeta i en undervisningsmiljö som är trygg och säker för både elever och hästar. Vi söker dig som är diplomerad hästskötare eller har en motsvarande yrkesutbildning. Körkort med utökad B-behörighet och vana att köra med släp är meriterande.
Vill du veta mer?
Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig! Har du frågor om rekryteringsprocessen? Kontakta då vår stallchef Charlotte Pretorius eller rektor Maria Sjödin.
För mer information, besök vår hemsida: http://www.ridgymnasium.nu
• Då urval och intervjuer sker löpande ser vi gärna att du ansöker så snart som möjligt.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: rekrytering@ridgymnasium.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hästskötare SRG Varberg". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Ridgymnasium AB
(org.nr 556681-4504), http://www.ridgymnasium.nu
Kvarnagårdens Ridcenter (visa karta
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432 32 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sveriges Ridgymnasium AB Varberg Kontakt
Stallchef
Charlotte Pretorius charlotte.pretorius@ridgymnasium.nu 073-069 34 93 Jobbnummer
10024293