Sveriges Ridgymnasium i Svedala söker lärare i matematik 75%-100%
Sveriges Ridgymnasium AB / Gymnasielärarjobb / Svedala Visa alla gymnasielärarjobb i Svedala
2026-06-26
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Ridgymnasium AB i Svedala
, Malmö
, Lund
, Varberg
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vår verksamhet
Sveriges Ridgymnasium AB är en stabil verksamhet som funnits i 20 år. Idag finns våra skolor på tre orter i landet. Vi arbetar målmedvetet för att ligga i framkant i att utveckla våra skolor och vår pedagogik, och kollegialt lärande står högt på agendan.
Sveriges Ridgymnasiums vision är att vara Sveriges bästa ridgymnasium. Vår målsättning är att ge våra elever de allra bästa förutsättningarna för att de ska få utveckla sitt hästintresse och sin talang, samtidigt som de får en gedigen gymnasieutbildning som leder dem vidare i livet, oavsett vägval.
Våra ledord; kvalitet, delaktighet och glädje – genomsyrar arbetet på hela skolan.
Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivtal.
I Svedala arbetar ca 30 medarbetare och ca 160 elever är fördelade på skolans tre årskullar. Eleverna studerar Naturbruksprogrammet, inriktning Hästhållning. Vi erbjuder naturvetenskaplig profil. På våra skolor skapar vi morgondagens ryttare och hästmänniskor med en god utbildningsgrund för både vidare studier och yrkesliv.
Det här får du jobba med hos oss:
Hos oss får du undervisa i gymnasieskolans matematikkurser samt eventuellt matte grund. Skolan har redan två matematik/fysik/kemi lärare så totalt är ni tre stycken som delar på matematikundervisningen på skolan.
Du förväntas även vara mentor och i denna roll följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation i sin helhet.
Vi ser gärna att du som söker uppfyller följande:
Du är legitimerad gymnasielärare i matematik.
I klassrummet är du en trygg ledare, som förstår betydelsen av att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov för att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.
Tillträde och tjänstegrad
Tjänsten är tänkt att starta 10 augusti och tillsätts enligt överenskommelse i anslutning till läsårets start. Tjänstegraden är i viss mån anpassningsbar. Vi kan erbjuda dig en tjänst på 75 - 100%.
Vill du veta mer?
Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig! Vänligen skriv "mattelärare" i ämnesraden när du ansöker, tack.
För mer information, besök vår hemsida: http://www.ridgymnasium.nu
• Då urval och intervjuer sker löpande ser vi gärna att du ansöker så snart som möjligt.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: rekrytering@ridgymnasium.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare i matematik Svedala". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Ridgymnasium AB
(org.nr 556681-4504), http://www.ridgymnasium.nu
Bökebergs Gård (visa karta
)
233 94 SVEDALA Arbetsplats
Sveriges Ridgymnasium Svedala Jobbnummer
9981111