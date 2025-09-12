Sveriges Ridgymnasium i Svedala söker fastighetsskötare
2025-09-12
Vår verksamhet
Sveriges Ridgymnasium AB är en stabil verksamhet som funnits i drygt 18 år. Idag finns våra skolor på fyra orter i landet. Vi arbetar målmedvetet för att ligga i framkant i att utveckla våra skolor och vår pedagogik, och kollegialt lärande står högt på agendan. Sveriges Ridgymnasiums vision är att vara Sveriges bästa gymnasiealternativ för häst- och ridsports intresserade elever, och vår målsättning är att ge våra elever de allra bästa förutsättningarna för att de ska få utveckla sitt hästintresse och sin talang, samtidigt som de får en gedigen gymnasieutbildning som leder dem vidare i livet, oavsett vägval. På våra skolor skapar vi morgondagens ryttare och hästmänniskor med en god utbildningsgrund för både vidare studier och yrkesliv.
Våra ledord; kvalitet, delaktighet och glädje - genomsyrar arbetet på hela skolan.
Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas utvecklas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivtal.
I Svedala arbetar ca 30 medarbetare. 140 elever är fördelade på skolans tre årskullar. Eleverna studerar Naturbruksprogrammet, inriktning Hästhållning.
Det här får du jobba med hos oss:
Fastighetsskötare
Ditt uppdrag är att vara fastighetsskötare. Ytterligare en fastighetsskötare arbetar på vår anläggning idag. Hos oss kommer du utföra underhåll och service av vår mark, ridbanor, vägar, gårdsplan, fordon, redskap och fastigheter; såsom skolsalar och stallar. Du kommer vara vår operativa kontakt vid projekt som omfattar vår mark och våra fastigheter. Du hanterar leveranser och fyller tex på vatten i hagar och foder i stallar. Körning av fordon såsom traktor och fyrhjuling och släp ingår i tjänsten. Detta är endast ett urval av de vardagliga sysslor som vår fastighetsskötare hanterar. Vissa arbetsuppgifter är årstidsrelaterade, och vissa "året-runt" -sysslor.
Tillträde och tjänstegrad
Tjänsten tillsätts efter överenskommelse. Tjänsten är på deltid, 50%.
Vi söker efter dig som:
Vi söker efter dig som är självständig och ansvarsfull i ditt uppdrag. Vi söker en servicemedveten, praktisk fastighetsskötare - som gillar att arbete under parollen "frihet under ansvar". Uppdraget är mångfacetterat och du behöver därför vara problemlösningsorienterad.
Det är viktigt för oss att du tycker om att arbete med ungdomar och står bakom skolans värdegrund.
Körkort: det är en stor fördel om du har följande behörighet: B, B96, C.
Vill du veta mer?
Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig! Har du frågor om rekryteringsprocessen? Kontakta då vår rektor Mona Falkensson
För mer information, besök vår hemsida: http://www.ridgymnasium.nu
• Då urval och intervjuer sker löpande ser vi gärna att du ansöker så snart som möjligt.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: rekrytering@ridgymnasium.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare SRG Svedala". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Ridgymnasium AB
(org.nr 556681-4504), http://www.ridgymnasium.nu
Bökebergs Gård (visa karta
)
233 94 SVEDALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sveriges Ridgymnasium Svedala Kontakt
Rektor
Mona Falkensson mona.falkensson@ridgymnasium.nu 010-4952002 Jobbnummer
9506907