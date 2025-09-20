Sveriges Ridgymnasium i Kungsbacka söker ridlärare/hippolog
Vår verksamhet
Sveriges Ridgymnasium AB är en stabil verksamhet som funnits i 20 år. Idag finns våra skolor på fyra orter i landet. Vi arbetar målmedvetet för att ligga i framkant i att utveckla våra skolor och vår pedagogik, och kollegialt lärande står högt på agendan.
Sveriges Ridgymnasiums vision är att vara Sveriges bästa gymnasiealternativ för häst- och ridsports intresserade elever. Vår målsättning är att ge våra elever de allra bästa förutsättningarna för att de ska få utveckla sitt hästintresse och sin talang, samtidigt som de får en gedigen gymnasieutbildning som leder dem vidare i livet, oavsett vägval.
Våra ledord; kvalitet, delaktighet och glädje - genomsyrar arbetet på hela skolan.
Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivavtal.
I Kungsbacka arbetar ca 20 medarbetare. Strax över 100 elever är fördelade på skolans tre årskullar. Eleverna studerar Naturbruksprogrammet, inriktning Hästhållning. På våra skolor skapar vi morgondagens ryttare och hästmänniskor med en god utbildningsgrund för både vidare studier och yrkesliv.
Det här får du jobba med hos oss:
I dagsläget består tjänsten främst av undervisning i ämnet ridning med fokus på hoppning. Undervisningen i ridning är både teoretisk och praktisk. Det ingår handledning av elever i stallet och häst- och stallskötsel. Andra ämnen inom vårt naturbruksprogram, t.ex. hästkunskap eller liknande, kan också vara aktuella för tjänsten utifrån sökandes kompetens eller önskemål. Helgtjänstgöring (var fjärde helg) ingår.
Du förväntas även vara mentor och i denna roll följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation i sin helhet.
Vi ser gärna att du som söker uppfyller följande:
Vi tror att du är utbildad ridlärare, tränare, hippolog eller motsvarande. Är du legitimerad yrkeslärare är det meriterande. I undervisningen är du en trygg ledare, som förstår betydelsen av att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov.
Tillträde och tjänstegrad
Tjänstgöringsgrad 100 %. Tillträde i november 2025 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är tillsvidare, 6 mån provanställning tillämpas. Semestertjänst.
Vill du veta mer?
Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig! Har du frågor om rekryteringsprocessen? Kontakta då vår rektor Malie Nordenberg.
För mer information, besök vår hemsida: http://www.ridgymnasium.nu
• Då urval och intervjuer sker löpande ser vi gärna att du ansöker så snart som möjligt.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: rekrytering@ridgymnasium.nu Arbetsgivarens referens
