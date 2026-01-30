Sveriges radio söker Driftledare till driftcentralen i Falun
2026-01-30
Sveriges Radios uppdrag är att sända radio i allmänhetens tjänst och vi har 7,4 miljoner lyssnare i veckan. Över hälften av befolkningen tar del av vårt utbud i någon form varje dag. Antingen i direktsänd linjär radio eller on-demand, i FM, på våra egna digitala plattformar eller hos andra aktörer. Vi erbjuder trovärdig kunskap, fördjupning, sällskap och förströelse. Att jobba på Sveriges Radio innebär därför att du, oavsett roll, är en värdefull del i ett viktigt uppdrag.
Vi behöver fortsätta att vara innovativa och därför behöver vi dig som kan leda oss mot fler tekniska framgångar! Som driftledare på Sveriges Radio hamnar du mitt i händelsernas centrum och blir en viktig del av ett företag som värnar om demokrati, det fria ordet och alla människors lika värde.
Här får du vara med och säkerställa att varje sändning når ut till våra miljoner lyssnare.
Sveriges Radio ska granska, roa och utmana med sitt innehåll. Vi har ett stort samhällsansvar i att nå ut till Sverige med vårt utbud, oavsett situation. För att garantera detta ska SR upprätthålla hög säkerhet för produktion och distribution, så att vår publik alltid kan lita på vår tillgänglighet. På driftcentralen (DC) arbetar vi med att säkerställa detta. Vi övervakar, felhanterar och eskalerar incidenter som påverkar utsändning och publicering dygnet runt, under årets alla dagar. Vi är ett lag som tillsammans ska upprätthålla en hög leveransförmåga och driftsäkerhet, där det alltid finns utrymme att lära och utvecklas.
Om Driftcentralen och rollen
Att arbeta som driftledare är ett ansvarsfyllt, variationsrikt och unikt uppdrag. I det operativa arbetet hanterar du förbindelser, övervakar utsändning, system & tjänster samt är en nyckelroll i hanteringen av små och stora incidenter. För att axla detta arbetar vi kontinuerligt med kompetensutveckling och övningar. Utöver det operativa arbetar du till viss del med teknisk utveckling och förvaltning av driftcentralens tekniska miljö.
Den vi sökerSom person vill vi att du är serviceinriktad, noggrann, detaljorienterad och bekväm i att fatta beslut i pressade situationer. Oavsett bakgrund kommer du ha mycket att lära, därmed ser vi gärna att du är kunskapssökande. För att jobba hos oss behöver du också vara punktlig och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta på oregelbundna tider och kan hantera både högt tryck och perioder av lugn.
Driftcentralen är en viktig del av Sveriges Radios incidentberedskap och därför är det positivt om du har tidigare erfarenheter från en liknande roll och arbete på NOC eller motsvarande. Det är också meriterande med erfarenheter inom ljud, nätverk, övervakning, incidenthantering eller problemlösning. Då tjänsten delvis innebär utveckling och förvaltning av utsändningssystem är det även meriterande med kompetens inom fullstackutveckling och AoIP. Rätt person som är lyhörd och kommer med ett stort engagemang tillsammans med tekniskt intresse kan lära sig det som krävs under vår utbildningsperiod.
AnställningsvillkorDin placeringsort är Falun och du kommer initialt arbeta i huvudsak kontorstid, för att längre fram övergå till att även täcka morgon och kvällspass. I rollen ingår också rotation på beredskap utanför ordinarie arbetstid inkl. storhelger med kompensation enligt kollektivavtal. Delar av utbildningen kommer att ske i Radiohuset Stockholm. Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning.
Sveriges Radio är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och har en viktig roll inom totalförsvaret. Vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd och på grund av det genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Ansökan och kontaktuppgifterDu ansöker med CV på länken nedan, sista ansökningsdag är 22 februari 2026.
Vid frågor om tjänsten kontakta: Georg Arvidsson, Gruppchef Driftcentralen på 08-78 49894 eller georg.arvidsson@sr.se
Varmt välkommen med din ansökan!
