Sveriges Ingenjörer söker ombudsman till Malmö

Ingenjörerna är en av Sveriges viktigaste yrkesgrupper. De löser gemensamma utmaningar, genererar tillväxt och skapar fler jobb. För att stötta och utveckla dem finns Sveriges Ingenjörer - det enda fackförbundet med fullständigt fokus på ingenjörer. Vi arbetar för att våra medlemmar ska ha goda villkor, möjlighet att utvecklas och att de ska värderas så högt som de förtjänar. Sveriges Ingenjörer är en kunskapsdriven, samhällsengagerad och tillåtande arbetsplats. Våra stolta, nyfikna och professionella medarbetare är vår viktigaste resurs.
Nu har du chansen att bli en del av ett starkt fackförbund som är en central arbetsmarknadspart. Vi söker just nu en ombudsman till förhandlingsavdelningen med placering i Malmö!Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som ombudsman på Sveriges Ingenjörer arbetar du i huvudsak med förhandling, rådgivning och utbildning. En stor del av arbetet består i att företräda medlemmarna och förbundet i förhandlingar med arbetsgivare och att ge kvalificerad rådgivning i frågor som rör arbetslivet. I rollen ingår även att hålla utbildningar och seminarier för förtroendevalda i förbundet och inom andra Saco-förbund.
Utöver ovan beskrivna arbetsuppgifter ingår det även att delta i olika interna samarbetsgrupper och projekt, samt att vara delaktig i arbetet att få fler medlemmar och förtroendevalda.
Du blir en del av ett team om tretton ombudsmän, varav fyra sitter i Malmö och nio i Göteborg. Därtill finns ytterligare kollegor i Stockholm, och totalt arbetar cirka 60 ombudsmän på Sveriges Ingenjörers förhandlingsavdelning.
Vem är du?
Vi söker dig som har en jurist- eller personalvetarexamen, eller annan relevant akademisk examen, samt minst 15 högskolepoäng i arbetsrätt. Du har minst 3-5 års erfarenhet av förhandlingsarbete från en ombudsmannaroll eller liknande inom en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation alternativt erfarenhet av arbetsrättsliga förhandlingar som arbetsgivarrepresentant (ex HR). Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av förhandlingar inom statlig, regional eller kommunal sektor.
För att passa in i rollen tror vi att du är en positiv, pragmatisk och lösningsorienterad person som har ett gott omdöme. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och du motiveras av att vara en del av en samhällsviktig organisation. Rollen innebär många kontaktytor varför vi söker en förtroendeingivande person som har lätt för att skapa goda och långsiktiga relationer. Du är trygg i dig själv och är van vid att ta eget ansvar och arbeta självständigt, samtidigt som du är en lagspelare som gärna delar med dig av dina kunskaper. Vidare har du en god pedagogisk förmåga och trivs att ha en rådgivande roll. Det är även viktigt att du är bekväm med att tala inför grupp och att du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Du erbjuds
Du erbjuds ett varierande och stimulerande arbete i en dynamisk miljö där du direkt får ta ett stort eget ansvar. Som medarbetare på Sveriges Ingenjörer är du med och stöttar en av Sveriges viktigaste yrkesgrupper, ingenjörerna. Då Sveriges Ingenjörer är en central avtalspart inom många stora områden kommer du till ett förbund som är i centrum av den svenska arbetsmarknaden.
Det är högt i tak och som medarbetare uppmuntras du både att ta ansvar och initiativ, inte minst vad gäller din egen utveckling. Rollen som ombudsman innebär stort eget ansvar för dina ärenden i kombination med möjligheten att rådfråga kollegor i samma roll som du och organisationens förbundsjurister. Du blir en del av ett väl samarbetande och engagerat team och får kompetenta och trevliga kollegor. Organisationen präglas av engagemang och nyfikenhet. Gemensamt för de som arbetar här är också stoltheten över medlemmar och kollegor.
