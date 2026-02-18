Sveriges första demensby Månstorps ängar söker specialistundersköterska!
Forenede Care AB / Undersköterskejobb / Vellinge Visa alla undersköterskejobb i Vellinge
2026-02-18
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forenede Care AB i Vellinge
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Staffanstorp
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på en arbetsplats som väcker internationellt intresse? Hos oss bedrivs vård som inspirerar - så mycket att både svenska och danska äldre och socialministrar har besökt verksamheten för att hämta kunskap, inspiration och nya idéer för att utveckla vården i sina respektive länder.
Nu söker vi dig som är specialistundersköterska och som vill vara med och fortsätta driva utvecklingen framåt.
Hos oss på Forenede Care blir du en del av en engagerad organisation där du gör skillnad varje dag - samtidigt som du har roligt på jobbet. Tillsammans med kunniga och drivna kollegor är du med och formar framtidens äldreomsorg.
Månstorps Ängar drivs av Forenede Care på uppdrag av Vellinge kommun. Boendet har 56 platser fördelade på fyra enheter och erbjuder lägenheter för äldre personer med kognitiv svikt.
Vi har stora, lättillgängliga trädgårdar, generösa gemensamhets ytor och miljö som bland annat retrobutik, salong, sinnesrum och varmvattenbassäng. Boendet är strategiskt beläget med närhet till både tågstation och busshållplats, och för dig som kör bil finns kostnadsfri parkering precis intill.
Som specialistundersköterska med inriktning demens arbetar du med vård och omsorg utifrån den boendes individuella behov och önskemål, i enlighet med biståndsbeslut och med ett tydligt kvalitetsfokus.
Du arbetar med sedvanliga omvårdnadsuppgifter och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, såsom läkemedelshantering och träning.
Det sociala innehållet är en självklar del av arbetet - hos oss ska de boende få leva livet, hela livet. Det kan innebära allt från samtal och spel till utflykter, cykelturer och gemensamma aktiviteter.
I ditt uppdrag som specialistundersköterska inom demens ingår även att:
Handleda och stötta kollegor i det dagliga arbetet
Planera och utforma kunskapsbaserade åtgärder med ett helhetsperspektiv över dygnet
Vara ett stöd i anhörigkontakter
Omvärldsbevaka och uppdatera verksamhetens kunskap inom demensområdet
Bara behjälplig med att registrera i aktuella kvalitetsregister
Stötta chef i att utveckla och implementera arbetssätt
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu en kollega med sysselsättningsgrad 100% med startdatum 26-05-01.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
• Undersköterskeutbildning med bevis om skyddad yrkestitel * Examensbevis från eftergymnasial utbildning omfattande minst 200 YH eller minst 60 HP. Utbildningen ska ha en tydlig inriktning mot demens. * Van att använda datorn som arbetsredskap och hjälpmedel, samt har en vilja och förmåga att snabbt sätta sig in i nya program och system. * God svenska i tal och skrift.
Meriterande: * Specifik arbetslivserfarenhet från demensområdet * Systemvana från rådande verktyg - exempelvis LifeCare, Senior Alert och BPSD
För att trivas i rollen är du engagerad och genuint mån om dina medmänniskor. Du har lätt för att skapa och utveckla goda relationer samt har ett tydligt servicefokus. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har en god förmåga att strukturera och planera ditt arbete. Vidare är du drivande i utvecklingsarbete och anpassar ditt sätt att kommunicera utifrån olika individers behov och förutsättningar.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som undersköterska får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdag
Ange datum 26-03-15
Vi rekryterar löpande
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7235789-1847565". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Stationsvägen 1 (visa karta
)
235 41 VELLINGE Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
9748987