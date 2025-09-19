Sverigefinsk diakon sökes till Luleå domkyrkoförsamling
2025-09-19
Om Luleå
Luleå är en växande kuststad i hjärtat av Norrbotten.
Här finns havet, skärgården och skogen runt hörnet - och samtidigt ett rikt kulturliv, ett dynamiskt näringsliv och ett universitet i världsklass. Staden växer mot målet 100 000 invånare år 2040 och präglas av framtidstro samtidigt som småstadskänslan med trygghet och gemenskap lever kvar.
Luleå har också starka band till Finland - 17 % av invånarna har finska rötter och Luleå kommun arbetar aktivt för att bevara och utveckla det finska språket och den sverigefinska kulturen.
Luleå domkyrkoförsamling är en öppen och levande stadsförsamling där många har finsk bakgrund. Tillsammans med 66 medarbetare och många engagerade volontärer arbetar vi utifrån visionen "Följ med och se". Vi möter lulebor i alla livssituationer och driver tillsammans med Nederluleå församling Diakoni i centrum - en plats för själavård, stöd och gemenskap.
Vi söker dig som
- vill leda och utveckla det diakonala arbetet bland den sverigefinska minoriteten i Luleå
- gärna utvecklar församlingsarbetet i samspel med omvärlden
- trivs att arbeta med människor i alla åldrar
- har förmågan att bygga gemenskap och viljan att skapa och pröva nya arbetsformer
- har initiativkraft, trivs med arbete i team och har förmåga till självständigt arbete
- är behörig att tjänstgöra som diakon i Svenska kyrkan
- behärskar både finska och svenska i tal och skrift
- har körkort och gärna tillgång till bil
Meriterande
- Erfarenhet och kännedom om både finsk och sverigefinsk kultur
- Erfarenhet och utbildning i att leda grupper
- Erfarenhet av arbete med barn och familjerDina arbetsuppgifter
- Själavårdande samtal och stöd till hjälpsökande
- Hembesök och institutionsbesök
- Andakter och gudstjänster på vård- och omsorgsboenden samt i kyrkor
- Diakonal gruppverksamhet
- Rekrytering och ledning av frivilliga medarbetare
- Samverkan med andra församlingar, civil samhället samt kommunala nätverk för nationella minoriteter
Detta erbjuder vi dig
Ett mångsidigt arbete som diakon
Möjlighet att påverka och utveckla diakonalt arbete bland den sverigefinska minoriteten
Nära samarbete med församlingens sverigefinska präst och musiker
Ett engagerat och kompetent arbetslag och gott stöd från kollegor och ledning
Goda möjlighet till kompetensutveckling
Tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid (40 timmar/vecka). Kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.
Arbetsplats: Diakonins Hus, Luleå domkyrkoförsamling.
Tillträde: 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 26 oktober 2025.
Lön: Månadslön enligt avtal. Ersättning
