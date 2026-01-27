Sverige behöver fler hjältar, som vi kallar Tech Heroes.
Essensus hjärta och fokus ligger i att erbjuda marknadens mest kvalitativa IT-tjänster. Vi vill inspirera både kunder och medarbetare med innovation och vi är övertygade att det är en viktig del av framgångsreceptet.
Vår slogan "Improving life through technology" sammanfattar det vi tror på och strävar efter. Rätt lösningar kombinerat med marknadens främsta IT-kompetens ska leda till en bättre vardag.
Vi älskar tech! Och vi älskar att ha kul på jobbet!
Vi finns till för att leverera smarta IT-lösningar och tjänster till företag där IT spelar en viktig - ofta avgörande - roll i verksamheten. Vårt mål är enkelt: att göra våra kunder starkare genom att utmana, effektivisera och digitalisera deras vardag.Vi rör oss i kärnan av IT - nätverk, Microsoft 365, servrar och klienter. Men vi gillar att tänja på gränserna också, projekt inom digitaliseringsprojekt där innovation möter affärsnytta.
Vi gillar att ha roligt längs vägen. Det är faktiskt en av våra superkrafter.
Nu söker vi dig! Du är inte ny på det här, du löser problem, skapar smarta lösningar och är den som kunderna vill ha i sitt hörn.
Hos oss jobbar du som IT-konsult och får titeln Tech Hero. Det är du som ser till att våra kunder får maxat värde av våra lösningar och samtidigt som du får jobba med den senaste tekniken, sköna kollegor och en arbetsmiljö där idéer, initiativ och ansvar väger tungt.
Du gillar relationer, kunderna gillar dig. Du är den som de ringer först när något krånglar eller när de behöver någon som förstår både teknik och affär.
Vi jobbar brett, med allt från vardaglig felsökning till större projekt där vi rullar ut tekniklösningar som gör skillnad. Du får gärna vara generalist i grunden, men kanske har du ett specialistområde du verkligen brinner för.
Vi erbjuder:
En modern, prestigelös arbetsplats med grymma kollegor
Möjlighet att växa med bolaget och forma din roll
Stora chanser till kompetensutveckling - vi älskar att lära nytt
Alltid modern teknik och spännande projekt
Frihet under ansvar - på riktigt. Här styr du mycket själv, men står inte ensam när det bränner till
Vi tror att du:
Gillar att skapa och vårda kundrelationer
Har ett servicefokus utöver det vanliga och gillar att göra det lilla extra
Är nyfiken, självgående och lösningsorienterad
Tar initiativ, kommer med idéer och gillar att förbättra
Har lätt för att samarbeta och är prestigelös
Är en doer - du får saker att hända!
Ditt uppdrag:
Leverera lösningar, utrustning och tjänster som gör skillnad
Felsöka och förebygga problem så att våra kunder slipper dem
Utveckla kundernas IT-miljö med rätt teknik
Du blir en viktig del av vårt team av äkta Tech Heroes och Tech Doers- vi som inte tvekar att kavla upp ärmarna när det behövs, och som vet att ett snabbt fixat problem ibland är det som räddar hela dagen för en kund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Skicka CV och personligt brev via mail
E-post: work.gbg@essensus.se Arbetsgivarens referens
