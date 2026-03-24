Svensktalande säljare till Board Company i Köpenhamn!
Framtiden i Sverige AB / Säljarjobb / Malmö
2026-03-24
Vill du arbeta med ett exklusivt och professionellt utbildningskoncept för toppchefer och styrelseledamöter och samtidigt spela en nyckelroll i Board Companys expansion i Sverige?
Om rollen
Som säljare hos Board Company får du en central roll i att driva och utveckla tillväxten för ett internationellt varumärke. Du är företagets professionella ansikte utåt och ger kunder rådgivande försäljning med hög trovärdighet.
Dina arbetsuppgifter innefattar kundkontakt via telefon och Teams, där du presenterar Board Companys erbjudande, ger professionell rådgivning och guidar beslutsfattare till rätt utbildningsval.
Här erbjuds du
• En spännande roll med stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter
• Kontinuerlig säljutbildning och coaching
• Stabil grundlön med en attraktiv provisionsmodell
• Ett engagerat och stödjande team i Köpenhamn
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen är du hungrig på utveckling och driven inom försäljning. Du är resultatorienterad och målmedveten. I samtal med kunder har du mycket energi och engagemang, samtidigt som du känner dig trygg i dialogen. Rollen kräver att du är initiativtagande och kan bemöta olika typer av kunder på ett smidigt och professionellt sätt.
Skallkrav
• Tidigare erfarenhet av försäljning
• Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av B2B försäljning
• Erfarenhet av kontakt med beslutsfattare och företagsledare
• Fler språk
• Idrottsbakgrund eller annan erfarenhet från målinriktat arbete
Om Board Company
Board Company är specialister på styrelseutbildningar och har ett tydligt mål: att förbättra styrelsearbetet i Europa. Genom exklusiva utbildningsprogram får styrelseledamöter och företagsledare verktyg för att lyckas i sina uppdrag. Deras utbildning, Board Certificate, har genomförts av över 10 000 chefer och styrelsemedlemmar runt om i Europa.
Board Company är ett skandinaviskt företag verksamt bland annat i Sverige, Danmark, England och Frankrike och deras tillväxtresa fortsätter!
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med bemanning och rekrytering och vill göra skillnad i människors liv genom att matcha rätt kandidat med rätt arbetsplats. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag.
För denna tjänst kommer du att bli direktanställd hos Board Company.
Rekryteringsprocessen
Telefonintervju
Intervju med Framtiden
Intervju med Board Company
Personlighetstest
Slutintervju och genomgång av testresultat
För att söka tjänsten skickar du in ditt CV via länken. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat baseras urvalet inte på personligt brev, och därför efterfrågas inte heller det.Publiceringsdatum2026-03-24Anställningsvillkor
Startdatum: Omgående
Omfattning: Heltid
Placering: Köpenhamn
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas så snart vi hittar rätt kandidat. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52262_JOB".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
200 01 KØBENHAVN, DANMARK Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Emma Dicksson emma.d@framtiden.com
9817563