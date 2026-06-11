Svenska kyrkan söker sjukhuspräst till Hudiksvalls sjukhus
Hudiksvallsbygdens församling / Prästjobb / Hudiksvall Visa alla prästjobb i Hudiksvall
2026-06-11
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(tjänsten är heltid fördelad mellan sjukhus och församling)Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Vi söker en präst som vill vara med och bära förtroendet för sjukhuskyrkan vidare, bygga relationer och vara en närvarande kraft i vården. Fortsätta utveckla arbetet vi bedriver inom sjukhuskyrkan i Hudiksvall.
Samtidigt som du arbetar självständigt på sjukhuskyrkan är du en viktig del av arbetslaget i Hudiksvallsbygdens församling.
Din huvudsakliga arbetsplats är på Hudiksvalls sjukhus där du, tillsammans med sjukhuskyrkans arbetslag, har själavårdande samtal, möter patienter, anhöriga och personal och finns till i både det vardagliga och det mer akuta arbetet.
Sjukhuskyrkan är ekumenisk och arbetslaget består av sjukhuspräst, sjukhusdiakon och sjukhuspastor. Samt en beredskapsgrupp för att bemanna viss helgberedskap.
Sjukhuskyrkan har ansvar för att samordna den andliga omsorgen. Vår uppgift är framför allt att fånga upp de andliga och existentiella behoven. Sjukhuskyrkan förmedlar även kontakt med andliga vägledare för de andra trossamfunden.
Du är också delaktig i församlingens verksamheter på olika sätt, som till exempel medverka i gudstjänster, handleda, ge krisstöd, leda samtalsgrupper för efterlevande eller som en resurs med dina särskilda kompetenser och intressen inom vårt arbetslag. Som sjukhuspräst ingår också ett mindre antal kyrkliga handlingar.
Om Hudiksvalls sjukhus
Hudiksvalls sjukhus är ett akutsjukhus som tillhör Region Gävleborg. Här finns många olika vårdavdelningar som IVA, HIA, Kirurg och Medicin. Det finns också förlossning, en barnavdelning med neonatal och psykiatriavdelning på sjukhuset. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar som dialys, psykiatri, kirurg, ortoped, medicin med flera. Sjukhuskyrkan har ett gott samarbete med personalen på sjukhuset.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Själavård, samtal och krisstöd, enskilt och i grupp
Sorgegrupper
Medverkan vid utbildning och handledning av sjukvårdspersonal
Sjukhusets krisledning
Beredskapstjänstgöring på helger
Palliativ vård
Andakter i Sjukhusets andaktsrum
Avsked och bisättningar i Sjukhusets avskedsrum
Gudstjänster, kyrkliga handlingar och församlingsverksamhet i nära anslutning till tjänstgöringen som sjukhuspräst
Vi söker dig som
är prästvigd i Svenska kyrkan
är trygg i din roll och i kyrkans tro, tradition och uppdrag
har lätt för att bygga relationer
är stabil, lyhörd och empatisk
har gedigen samtalskompetens/erfarenhet av själavård
har ett genuint intresse för möten med människor i olika livssituationer
Det är önskvärt med sjukhuskyrkans fortbildning, men om du saknar den erbjuder vi den. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: hudiksvallsbygden.ledigtjanst@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjukhuspräst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvallsbygdens församling
(org.nr 252004-7404), http://www.svenskakyrkan.se/hudiksvallsbygden
Olof Bromans Gata 8 (visa karta
)
824 43 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sjukhusdiakon
Peter Thurfjell peter.thurfjell@svenskakyrkan.se 072- 588 95 10 Jobbnummer
9958535