Svenska kyrkan söker sjukhuspräst till Hudiksvalls sjukhus
2026-03-10
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige
Hudiksvalls sjukhus är ett akutsjukhus som tillhör Region Gävleborg. Här finns många olika vårdavdelningar som IVA, HIA, Kirurg och Medicin. Det finns också förlossning, en barnavdelning med neonatal och psykiatriavdelning på sjukhuset. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar som dialys, psykiatri, kirurg, ortoped, medicin med flera. Sjukhuskyrkan har ett gott samarbete med personalen på sjukhuset. Sjukhuskyrkan riktar sig till patienter, närstående och personal.
Sjukhuskyrkan är ekumenisk och arbetslaget består av sjukhuspräst, sjukhusdiakon och sjukhuspastor. Samt en beredskapsgrupp för att bemanna viss helgberedskap.
Samtidigt som du arbetar självständigt på sjukhuskyrkan är du en viktig del av arbetslaget i Hudiksvallsbygdens församling eftersom att tjänsten som sjukhuspräst är en delad tjänst mellan sjukhuset och Hudiksvallsbygdens församling.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Själavård, samtal och krisstöd, enskilt och i grupp
Sorgegrupper
Medverkan vid utbildning och handledning av sjukvårdspersonal
Sjukhusets krisledning
Beredskapstjänstgöring på helger
Palliativ vård
Andakter i Sjukhusets andaktsrum
Avsked och bisättningar i Sjukhusets avskedsrum
Gudstjänster, kyrkliga handlingar och församlingsverksamhet i nära anslutning till tjänstgöringen som sjukhuspräst
Vi söker dig som
är prästvigd i Svenska kyrkan
är trygg i din roll och i kyrkans tro, tradition och uppdrag
har lätt för att bygga relationer
är stabil, lyhörd och empatisk
har gedigen samtalskompetens
har ett genuint intresse för möten med människor i olika livssituationer
Det är önskvärt med sjukhuskyrkans fortbildning, men om du saknar den erbjuder vi den. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: hudiksvallsbygden.ledigtjanst@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjukhuspräst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvallsbygdens församling
(org.nr 252004-7404), http://www.svenskakyrkan.se/hudiksvallsbygden
Olof Bromans Gata 8 (visa karta
)
824 43 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sjukhusdiakon
Peter Thurfjell peter.thurfjell@svenskakyrkan.se 072- 588 95 10 Jobbnummer
