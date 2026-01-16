Svenska kyrkan söker mekaniker/maskinförare till kyrkogårdsförvaltningen
Kyrkogårdsförvaltningen i Helsingborgs pastorat ansvarar för driften av åtta kyrkogårdar på sammanlagt 40 hektars yta inom Helsingborgs tre stadsförsamlingar. Totalt är vi cirka 80 medarbetare på kyrkogårdsförvaltningen, och nu söker vi en reparatör / maskinförare för tillsvidareanställning.
Alltid i rörelse, här och nu, en trygg plats för längtan, som alla vill tillhöra.
Om rollen
Vi söker efter en kunnig och utbildad mekaniker inom hydraulik, svets och övriga verkstadsarbeten såsom service av småmaskiner som gräsklippare och andra på en kyrkogård förekommande maskiner. Detta gäller även för fordon som bilar, lastare, traktorer och små elfordon. Tjänsten innehåller även drift- och underhållsarbeten av vattenanläggningar på kyrkogårdarna. I denna varierande roll kommer du jobba både med reparation i vår verkstad och med andra arbetsuppgifter ute på våra kyrkogårdar.
Har du intresse för- eller tidigare erfarenhet av arbete som maskinförare är detta meriterande då tjänsten innebär en flexibilitet att, vid behov, kunna bistå våra grävare och anläggare.
Din vardag kommer bestå av allt från enklare service och underhåll till mer avancerade reparationer och felsökningar på olika typer av maskiner. Samt grävningar och diverse markarbeten.
Din profil
Det här behöver du för att lyckas och trivas i rollen:
• En fordonsteknisk utbildning och/eller praktisk erfarenhet av arbete med tunga fordon som arbetsgivaren anser likvärdig.
• Kunskap om hydraulik, svets och andra verkstadsarbeten såsom service av småmaskiner
- Datorvana.
• Manuellt körkort
• Körkort, BE
- Det är också viktigt att du kan kommunicera väl på svenska och att du behärskar engelska.
• Meriterande om du har kört gräv/lastmaskin sedan tidigare
Som person är du ansvarstagande med ett eget driv och öga för vad som behöver göras. Du kommer att arbeta tillsammans med ytterligare en mekaniker som även fungerar som verkstadsförman. Vi vill att du ska utvecklas och växa hos oss och därför erbjuder vi dig både interna och externa utbildningar för att alltid vara uppdaterad inom den senaste tekniken. Du blir en viktig del i vårt team och vi kan erbjuda dig ett varierande arbete där uppgifterna planeras utifrån dagens händelser.
Tjänsten innebär att du kommer att arbeta mot alla kyrkogårdar i Helsingborgs kyrkogårdsförvaltning och du kommer att utgå från Pålsjö där verkstaden finns.
Kyrkogårdsförvaltningen anser att mångfald och jämställdhet bland medarbetarna bidrar till en god arbetsmiljö och gemenskap på arbetsplatsen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Om oss
Svenska kyrkan i Helsingborg vill verka där människor är. Hos oss är beslutsvägar korta och möjligheten att påverka arbetsinnehållet stor. Vi har kollektivavtal och friskvårdsbidrag och vi är miljöcertifierade för att arbeta för en hållbar verksamhet och framtid. Vi erbjuder en trygg arbetsplats där vi är måna om arbetsglädje och gemenskap. Pastoratets framtid formar vi tillsammans. Besök gärna vår hemsida för mer information om oss och våra olika verksamheter: https://www.svenskakyrkan.se/helsingborg
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är den 9 februari 2026.
Ansökan görs via vårt digitala rekryteringsverktyg Reachmee. Vi ber dig ansöka till tjänsten genom att klicka på ansökningslänken i annonsen, vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken. Har du några frågor är du välkommen att kontakta de kontaktpersoner som finns angivna i annonsen. Ersättning
Driftchef teknik
Eddy Brindon eddy.brindon@svenskakyrkan.se 042- 18 91 77
