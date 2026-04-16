Svenska kyrkan söker gravgrävare till kyrkogårdsförvaltningen
Teknikenhet i Helsingborgs pastorat söker gravgrävare
Kyrkogårdsförvaltningen i Helsingborgs ansvarar för driften av åtta begravningsplatser på sammanlagt 40 hektars yta inom Helsingborg fördelat på tre distrikt - norr, centrum och syd. Vi är cirka 80 medarbetare på kyrkogårdsförvaltningen och söker nu en gravgrävare.
Som gravgrävare kommer du att höra till teknikenheten som utgår från natursköna omgivningar på Pålsjö kyrkogård. Teknikenheten är ett mindre team på nio personer som har högt i tak, respekt gentemot varandra och ett gott samarbete inom och utom gruppen. I teamet har du kollegor som arbetar som anläggare, transportörer, gräsklippare och maskinreparatörer. Tillsammans har enheten till uppgift att serva alla begravningsplatser inom förvaltningen.
Arbetsuppgifter
Huvuduppgifterna är att gräva- och återställa gravar, flytta uppgrävda massor från och till grävningen på ett säkert sätt. Serva och underhålla maskinpark och utrustning, anläggningsarbeten vid återtagande av gravplatser, mindre anläggningsarbeten som till exempel justering av stentrappor, räcken, murar etcetera samt att utföra säkring av gravstenar.
Övriga arbetsuppgifter som kan bli aktuella är gräsklippning, interna transporter och andra arbetsuppgifter som förekommer inom teknikenheten.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har gymnasial eller eftergymnasial maskinförarutbildning eller motsvarande erfarenhet genom arbetslivserfarenhet. Att ta stort ansvar är en självklarhet, liksom viljan att lösa problem på bästa sätt. Du är flexibel och positiv till att hjälpa till, även inom andra arbetsområden, nyfiken och intresserad av ny kunskap. Ordning och reda på arbetsplatsen är en självklarhet för dig.
Förarbevis för hjullastare och grävmaskin är meriterande.
B-körkort manuell är ett krav
BE- körkort är meriterande.
Kyrkogårdsförvaltningen anser att mångfald och jämställdhet bland medarbetarna bidrar till en god arbetsmiljö och gemenskap på arbetsplatsen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar provanställning.
Om oss
Svenska kyrkan i Helsingborg vill verka där människor är. Hos oss är beslutsvägar korta och möjligheten att påverka arbetsinnehållet stor. Vi har kollektivavtal och friskvårdsbidrag och vi är miljöcertifierade för att arbeta för en hållbar verksamhet och framtid. Vi erbjuder en trygg arbetsplats där vi är måna om arbetsglädje och gemenskap. Pastoratets framtid formar vi tillsammans. Vår vision: Alltid i rörelse, här och nu, en trygg plats för längtan, som alla vill tillhöra, vill vi att du är med och bidrar till.
Besök gärna vår hemsida för mer information om oss och våra olika verksamheter: http://www.svenskakyrkan.se/helsingborg
Start enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är den 7 Maj 2026.
Ansökan görs via vårt digitala rekryteringsverktyg Reachmee. Vi ber dig ansöka till tjänsten genom att klicka på ansökningslänken i annonsen, vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken. Har du några frågor är du välkommen att kontakta de kontaktpersoner som finns angivna i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122671".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Pastorat
(org.nr 252003-0970)
Box 1453
)
251 14 HELSINGBORG
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Eddy Brindon eddy.brindon@svenskakyrkan.se
