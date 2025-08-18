Svenska kyrkan Luleå stift söker en stiftsjurist
2025-08-18
Luleå stift förstärker juristfunktionen och söker nu en stiftsjurist.
Vi söker dig som brinner för juridik och verksamhetsutveckling och som vill ta dig an ett brett uppdrag med varierande och stimulerande arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifter
Som stiftsjurist kommer du exempelvis att:
- bereda ärenden, yttranden och remissvar till domkapitlet, stiftsstyrelsen, stiftsfullmäktige, Svenska kyrkans nationella nivå samt myndigheter och andra organisationer.
- granska avtal, upprätta styrdokument och genomföra rättsutredningar.
- i olika frågor representera Svenska kyrkan och Luleå stift.
- genomföra utbildnings- och informationsinsatser inom det juridiska området.
- ge juridiskt stöd till såväl stiftsorganisationens medarbetare och förtroendevalda som till stiftets församlingar och pastorat.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har avlagt juris kandidat- eller juristexamen (minst 270 högskolepoäng) och är notariemeriterad och/eller har annan domstolserfarenhet. Det är också meriterande om du har erfarenhet av juridiskt arbete inom offentlig sektor samt kunskap om och förståelse för vad det innebär att arbeta i en organisation som styrs av förtroendevalda.
Som person har du lätt att samarbeta med andra. Du är flexibel och kan snabbt göra omprioriteringar i det dagliga arbetet. Du är serviceinriktad, strukturerad, självständig och noggrann i ditt arbete. Du behöver behärska svenska språket mycket väl i både tal och skrift.
Vid denna rekrytering läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi förutsätter att du är döpt, medlem i Svenska kyrkan och delar Svenska kyrkans värderingar.
Vad kan Luleå stift erbjuda dig?
Som stiftsjurist i Luleå stift blir du en del i en mångfacetterad organisation där du arbetar tillsammans med kompetenta kollegor inom flera olika yrkeskategorier. Vi erbjuder ett varierande och fritt arbete som kräver egen initiativkraft och stor ansvarskänsla. Vi har bra arbetsvillkor och gör det möjligt att kombinera arbete med till exempel föräldraskap.
Svenska kyrkan i Luleå stift omfattar hela Norr- och Västerbottens län. Stiftsorganisationen vill ge bästa tänkbara stöd till församlingar och pastorat i syfte att bidra till ett levande församlingsliv. Vi är ett kompetenscentrum med 55 medarbetare med verksamhet centralt i Luleå, Skellefteå och Umeå.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Placering: Luleå
Kontaktperson: Heidi Stenberg, enhetschef och stiftsjurist, heidi.stenberg@svenskakyrkan.se
Välkommen med din ansökan senast den 21/9 2025.
