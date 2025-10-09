Svenska kyrkan Luleå stift söker en samordnare för samiskt kyrkoliv
Luleå stift söker en samordnare för samiskt kyrkoliv
Har du erfarenhet av församlingsarbete inom Svenska kyrkan och god kunskap om samisk kultur och kyrkoliv? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Luleå stift förstärker enheten för församlingsliv och söker nu en samordnare för samiskt kyrkoliv. Samordnaren arbetar långsiktigt och strategiskt i enlighet med verksamhetens mål att främja samiskt kyrkoliv i hela Luleå stift. Arbetet sker i nära samverkan med församlingarna i Luleå stift, övriga stift, svenska kyrkans nationella nivå samt andra samhällsaktörer. Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Som samordnare för samiskt kyrkoliv kommer du exempelvis att:
- I samverkan med andra parter driva vidare Luleå stifts handlingsplansarbete kopplat till svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket
- Bidra med stöd, inspiration och kompetens till församlingar och medarbetare i detta arbete
- Samordna nätverket för samiskt kyrkoliv i Luleå stift
- Delta i Nordkalottens kyrkliga nätverk kopplat till de samiska frågorna
- Vara en del av stiftets arbete med samisk konfirmationsverksamhet
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning inom t.ex. teologi, pedagogik, socialt arbete, beteendevetenskap eller motsvarande
- Erfarenhet av församlingsarbete inom Svenska kyrkan
- God kunskap om samisk kultur, språk och traditioner
- Förståelse för de särskilda förutsättningar som präglar samiskt kyrkoliv
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
- Körkort och grundläggande IT-kunskaper
Det är meriterande om du också har:
- Språkkunskaper i någon av de samiska språkvarieteterna samt engelska
- Erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete kopplat till samiskt kyrkoliv i samverkan med samiska företrädare, församlingar och andra aktörer
Vid denna rekrytering läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan och delar Svenska kyrkans värderingar. Dina personliga egenskaper
Du är en trygg och stabil person med god självinsikt. Du har ett strategiskt förhållningssätt och förmåga att se helheter. Du samarbetar väl med andra, är självgående och tar ansvar för att driva arbetet framåt. Du bygger förtroendefulla relationer och arbetar strukturerat. Om företaget
Luleå stift omfattar Norrbottens och Västerbottens län och är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Vårt uppdrag är att stödja församlingarnas liv och utveckling, vara ett nav för samverkan och bidra till en hållbar kyrka med ett levande församlingsliv - i dag och i framtiden.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsort: Luleå, Skellefteå eller Umeå med möjlig placering på annan ort inom stiftet.
Kontaktperson: enhetschef församlingsliv Åsa Wiik Sandlund asa.wiik.sandlund@svenskakyrkan.se
Vill du vara med och bidra till ett levande samiskt kyrkoliv i Luleå stift? Välkommen med din ansökan senast den 9/11 2025!
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/693". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Stift
(org.nr 252010-0112) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9549339