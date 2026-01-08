Svenska kyrkan i Torsås söker Kyrkvaktmästare
2026-01-08
Om Torsås pastorat
Torsås pastorat består av Gullabo, Söderåkra och Torsås församlingar.
Vi har tre kyrkor och kyrkogårdar med tillhörande församlingshem, ett kapell och en förskola.
Beskrivning
Vi erbjuder en arbetsplats med god gemenskap där du ingår i vårt vaktmästarteam bestående av fem heltidsanställda kyrkvaktmästare och fyra säsongsanställda kyrkogårdsarbetare. Arbetet utförs i samtliga våra församlingar, men denna tjänst utgår från Söderåkra.
Arbetet som kyrkvaktmästare är ett fysiskt arbete som är omväxlande och varierande samt kräver flexibilitet och stresstålighet. Du möter många människor i olika åldrar och livsfaser. Därför behöver du vara lyhörd och ha en mycket god känsla för service.
I tjänsten ingår bland annat:
- Tjänstgöring i samband med gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, begravning, vigsel), musikevenemang m.m.
- Kyrkogårdsarbete såsom gravgrävning, skötsel av planteringar och grönytor m.m.
- Kontakter med våra församlingsbor och övriga besökande.
- Visst fastighetsunderhåll.
- Schemalagd helgtjänstgöring och beredskap.
- Körkort och tillgång till egen bil behövs.
- Ett kompetenskrav är maskin- och grävmaskinsvana samt att kunna utföra enklare reparationer av maskiner.
- Du är medlem i Svenska kyrkan och delar dess värderingar.
Önskvärda kvalifikationer:
- Du är noggrann, ansvarsfull och arbetar lika bra självständigt som i arbetslaget.
- Du är social, utåtriktad och har hög servicekänsla och förmåga att bemöta människor i livets olika skeenden.
- Du är händig, praktisk och inte rädd för att effektivt "hugga tag" där det behövs.
- Erfarenhet av arbete med park/förvaltningsfordon, samt innehav av motorsågskörkort och kunskaper inom fastighet är meriterande.
- Datakunskap och vana av att använda dator, surfplatta och mobiltelefon.
- Behärskar god svenska i tal och skrift.
E-körkort är önskvärt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vid frågor, kontakta:
Tommy Karlsson, kyrkorgårdsförman, mail: tommy.karlsson4@svenskakyrkan.se
eller tel. nr
0486-452 16
Helén Johansson, kyrkoherde, mail: helen.k.johansson@svenskakyrkan.se
eller tel. nr
Månadslön
