Svenska Fog söker brandtätare med erfarenhet
2026-02-04
Svenska Fog är ett etablerat företag inom brand- och fogtätning. Vi arbetar med hög kvalitet, säkerhet och långsiktiga kundrelationer. Nu söker vi en erfaren brandtätare som vill bli en del av vårt team.Dina arbetsuppgifter
Som brandtätare hos oss kommer du att arbeta med:
Brandtätning av genomföringar i väggar och bjälklag
Tätning enligt gällande brandkrav och dokumentation
Arbete på byggarbetsplatser i nyproduktion och befintliga fastigheter
Egenkontroller och samarbete med projektledning och andra yrkesgrupperKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av brandtätning
Har god kunskap om material och brandklassningar
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbete
Har B-körkort
Talar och förstår svenska
Meriterande
Certifikat inom brandtätning
Erfarenhet från bygg- eller installationsbranschen
Liftkort eller heta arbeten
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett stabilt företag
Bra arbetsmiljö och schyssta villkor
Möjlighet till utveckling och vidareutbildning
Trevliga kollegor och varierande projekt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: maxb@svenskafog.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Fog AB
(org.nr 559327-2254)
111 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9721795