Svensk och Norsktalande kundtjänst till Lensway!
Wrknest AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-07-21
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrknest AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Nu söker vi en norsktalande kundtjänstmedarbetare till Lensway som kommer jobba mot hela den nordiska marknaden, med störst fokus på Norge och Sverige. I rollen blir du en viktig kontaktperson för kunder och ansvarar för att ge professionell och lösningsorienterad support via flera olika kanaler. Du blir en del av ett team som värdesätter samarbete, engagemang och ett ständigt fokus på att förbättra kundupplevelsen.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som kundtjänstmedarbetare på Lensway ansvarar du för att ge snabb och professionell service samtidigt som du arbetar mot uppsatta mål för kvalitet och kundnöjdhet. Du hanterar inkommande ärenden via flera kommunikationskanaler och bidrar aktivt till att utveckla både teamets arbete och kundupplevelsen.
Du kommer bland annat att:
Besvara inkommande kundärenden via telefon, e post och andra digitala kanaler.
Besvara frågor om kontaktlinser, glasögon och solglasögon.
Guida kunder kring produkter, beställningar, leveranser, returer, klagomål och betalningslösningar
Vi söker dig som:
Talar och skriver flytande norska och svenska
Har tidigare erfarenhet av arbete inom service eller kundtjänst.
Har god datorvana.
Har god kommunikativ förmåga och känner dig bekväm med att arbeta i olika digitala system.
Meriterande:
Erfarenhet från optikbranschen
Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem eller andra kundservicesystem
Som person är du serviceinriktad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta med andra, kommunicerar tydligt och trivs i en roll där du får hjälpa människor. Du arbetar strukturerat, är flexibel när arbetsuppgifter förändras och bidrar gärna med idéer som utvecklar både teamet och verksamheten.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kista
Omfattning Heltid, 07:50-16:35
Anställningsform Tillsvidare med 6 månaders provanställningFöretaget
Lensway Group är en del av EssilorLuxottica, världens ledande företag inom optik. Sedan år 2000 har vi gjort det enklare för människor att handla kontaktlinser, glasögon och solglasögon online genom hög kvalitet, konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser.
Idag finns vi på fyra nordiska marknader genom varumärkena Lensway, Lenson och everclear – och vi fortsätter att utveckla framtidens kundupplevelse inom optik.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8102956-2109855". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Medborgarplatsen 25 (visa karta
)
118 72 STOCKHOLM Arbetsplats
Wrknest Jobbnummer
10008344