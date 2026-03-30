Svensk lärare i förskoleklass (F-klass)-undervisning i toppklass
2026-03-30
Vill du arbeta i en skola där undervisning är kärnan i allt vi gör-och där höga förväntningar, struktur och kvalitet genomsyrar varje lektion?
Engelska Skolan Norr söker nu en skicklig och ambitiös svensk lärare till förskoleklass som vill vara med och sätta en stark kunskapsgrund från första skoldagen.
Engelska Skolan Norr är en etablerad F-9-skola i centrala Stockholm med höga akademiska ambitioner och en tydlig värdegrund. Vi erbjuder en tvåspråkig utbildning där trygghet, studiero och konsekvent undervisningskvalitet är avgörande för elevernas framgång.
Hos oss råder en kultur där undervisning prioriteras, följs upp och utvecklas-tillsammans.
Om rollen-högt fokus på undervisning och resultat
I denna roll förväntas du bedriva strukturerad, målstyrd och evidensbaserad undervisning i förskoleklass. Du arbetar aktivt och systematiskt med:
• Tidig läs- och skrivinlärning-med tydlig progression och uppföljning
• Grundläggande matematik-med fokus på begreppsförståelse och problemlösning
• Lektionsdesign och klassrumsledarskap som skapar studiero och fokus
• Formativ bedömning och kontinuerlig analys av elevers lärande
Du identifierar tidigt elever i behov av stöd och agerar direkt, i nära samarbete med kollegor och elevhälsa.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad lärare med behörighet för förskoleklass
• Har ett mycket starkt undervisningsfokus och höga ambitioner för dina elever
• Har god didaktisk kompetens inom tidig läs-, skriv- och matematikutveckling
• Leder klassrummet med tydlighet, struktur och trygghet
• Arbetar datadrivet och följer upp elevers resultat systematiskt
• Har höga förväntningar-både på elever och på dig själv
• Bidrar aktivt till kollegial utveckling och skolans gemensamma arbete
• Har förmåga att arbeta i och trivas i en tvåspråkig miljö. Även om undervisningen sker på svenska inom ramen för språkbad, sker mycket av skolans kommunikation på både svenska och engelska. Det är därför viktigt att du känner dig bekväm med och har god förståelse för engelska.
Vi erbjuder
• En skola där undervisning och resultat står i centrum
• En professionell och engagerad kollegial miljö
• Tydliga strukturer som stödjer ditt arbete i klassrummet
• Möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor
• En tvåspråkig och internationell arbetsmiljö
• En arbetsplats med fokus på kvalitet, arbetsro och utveckling
• Friskvårdsbidrag
Vill du vara med och sätta standarden?
Det här är en tjänst för dig som vill arbeta målmedvetet, strukturerat och med hög kvalitet, och som vet att stark undervisning i tidiga år gör verklig skillnad.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Via epost
E-post: carina.semiao@esn.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svensk lärare i förskoleklass". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB
(org.nr 556569-9302)
Roslagstullsbacken 4 (visa karta
)
114 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Engelska Skolan Norr Kontakt
Biträdande rektor F-5
Carina Semiao carina.semiao@esn.se Jobbnummer
9828237