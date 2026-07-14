Svensk husmanskost - Dietkock till äldreboende
Strömstads Kommun / Kockjobb / Strömstad Visa alla kockjobb i Strömstad
2026-07-14
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Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Vi söker dig som brinner för att laga bra, anpassad och god husmanskost till våra pensionärer i kommunen.
Som kock hos oss gäller det att vara flexibel och anpassningsbar, ha ett positivt tänk och vara lösningsorienterad.
Vi har i höst fyra kök, ett ligger i Skee och de tre andra ligger mer centralt därav att det är viktigt med körkort och tillgång till bil, är någon frånvarande så kan du komma behöva vara flexibel och byta kök på kort varsel.
Utgångspunkten kommer vara i Skee, vi lagar i detta kök ca 1100portioner/veckan.
Du kommer ha hand om tillagning av frukost, middag, kvällsmat, dessert, fika och konsistens anpassad kost, packning av matlådor, disk och är även delaktig i ansvaret för den hygieniska standarden i köket och att egenkontrollprogram följs.
God datorvana är en fördel, då arbetet innefattar livsmedelsbeställningar och andra administrativa uppgifter.
Vi söker en kock som främst skall laga specialkost, gärna med erfarenhet av storkök. Det är viktigt att du känner dig trygg med att arbeta självständigt men samtidigt har en god samarbetsförmåga.
Oavsett om du har flera års erfarenhet eller precis tagit examen som kock är du varmt välkommen att söka. Vi söker rätt person och erbjuder en arbetsplats där du kan fortsätta utvecklas.
Arbete sker under dagtid, vardagar och varannan helg enligt schema.
Provanställning tillämpas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en dokumenterad gymnasial utbildning inom restaurang/storhushåll eller annan kockutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska även ha kunskaper i livsmedelslagstiftning, HACCP och specialkost samt kunskap av livsmedelshygien och dietmatlagning. Det är meriterande om du har två års erfarenhet från arbete som kock.
Det är viktigt att du känner dig trygg med att arbeta självständigt men samtidigt har en god samarbetsförmåga. För dig är ett gott samarbete med dina kollegor och andra du möter i vardagen viktig. Du är lösningsorienterad och har inga problem att ställa om under dagen och rycka in där du behövs. Du har ett öppet och inkluderande bemötande som får omgivningen att känna sig välkommen. Ditt värdskap bidrar till att skapa goda möten.
Arbetet kräver körkort och tillgång till bil. Du behärskar även svenska i tal och skrift.
Stor vikt fästs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
• Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335795/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads Kommun
(org.nr 212000-1405), https://stromstad.se/flyttahit
Strömstad (visa karta
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452 60 STRÖMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Strömstads kommun Kontakt
Facklig företrädare nås via Kommuncenter kommun@stromstad.se 0526 - 190 00 Jobbnummer
10002637