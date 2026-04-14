Svea Vaccin söker sjuksköterska på 80% till Luleå!
Vill du arbeta med preventiv hälsovård i ett växande företag?
Hos oss på Svea Vaccin får du möjlighet att arbeta i ett expansivt hälsoföretag där arbetsglädje, hög kompetens, trygghet och kundens hälsa alltid står i centrum. Vi erbjuder en meningsfull roll inom preventiv hälsovård och friskvård - i en verksamhet där du får utvecklas och bygga en långsiktig karriär.Publiceringsdatum2026-04-14Om tjänsten
Vi söker en legitimerad sjuksköterska till vår mottagning i Luleå med start omgående.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med sedvanliga arbetsuppgifter på mottagning, där huvudfokus ligger på:
Rådgivning inför resor
Vaccination av både vuxna och barn
Arbetet är delvis självständigt och delvis med en kollega men sker i nära samarbete med våra erfarna sjuksköterskor och läkare runt om i landet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med några års erfarenhet. Tidigare erfarenhet av vaccination är meriterande.
Vi värdesätter att du:
Är flexibel och trygg i din yrkesroll
Har en positiv inställning och god servicekänsla
Är självständig, noggrann och ansvarstagande
Är lyhörd för kundens behov och trivs med patientkontakt
Om oss och utveckling
Svea Vaccin verkar i en snabbföränderlig bransch där kompetensutveckling är en självklar del av arbetet. Vi erbjuder löpande interna och externa utbildningar, inklusive utbildning tillsammans med våra leverantörer.
Vi värdesätter kvalitet högt och säkerställer att all personal har rätt kompetens för uppdraget. För rätt person finns goda möjligheter till utveckling inom företaget.
Arbetstider
Tjänsten är på 80% (4 heldagar i veckan) och följer mottagningens öppettider:
Vardagar kl. 10.00-18.30 (lunchstängt 13.30-14.00)
Lördagar kl. 10.00-15.00
Arbetstiderna kan komma att justeras i takt med verksamhetens utveckling.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via formuläret nedan. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Svea Vaccin i samband med rekryteringsprocessen, i enlighet med vår integritetspolicy.
Observera att bakgrundskontroll genomförs under rekryteringsprocessen samt att giltig legitimation kontrolleras via Socialstyrelsen.
Vid frågor är du välkommen att kontakta: [rekrytering@sveavaccin.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: rekrytering@sveavaccin.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea Vaccin AB
(org.nr 556454-8849), https://sveavaccin.se
Storgatan 33 (visa karta
)
972 32 LULEÅ Arbetsplats
Luleå Jobbnummer
9854301