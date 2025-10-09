Svea hovrätt söker chef till sektionen för HR, ekonomi och bibliotek
Sveriges Domstolar, Svea hovrätt / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Svea hovrätt i Stockholm
, Gotland
, Mora
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt arbete i en av samhällets viktigaste verksamheter? Vill du arbeta med kompetenta och trevliga kollegor i centrala Stockholm? Nu finns möjligheten att bli en del av vår verksamhet och arbeta som chef för sektionen HR, ekonomi och bibliotek!
Om arbetsplatsen
Svea hovrätt är landets största hovrätt med cirka 450 anställda. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagats från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets. Svea hovrätt består av nio dömande avdelningar och en administrativ enhet. Den administrativa enheten består av fyra sektioner: HR, ekonomi och bibliotek, Arkiv, Registratur samt Service och säkerhet.
Svea hovrätt erbjuder en attraktiv arbetsplats, vackert belägen i kulturhistorisk miljö på Riddarholmen centralt i Stockholm. Vi strävar efter att vara en öppen och modern arbetsplats och värdesätter mångfald bland personalen avseende ålder, kön samt etnisk och kulturell bakgrund.Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
På sektionen HR, ekonomi och bibliotek arbetar sex medarbetare. Utöver personalansvar för dessa ansvarar du för att leda och driva HR-arbetet på myndigheten. Du arbetar både operativt och strategiskt med HR-processerna samt ger HR-stöd till myndighetens chefer.
Du ansvarar för arbetsrättsliga frågor, personalärenden samt policy och riktlinjer inom HR- och arbetsmiljöområdet. Arbetet medför i övrigt en stor bredd av uppgifter inom HR-området, bl.a. inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, rehabilitering, personal- och kompetensförsörjning, lönebildning samt att förvalta och utveckla myndighetens HR-processer och rutiner.
Du rapporterar till kanslichefen och ingår i en grupp med övriga sektionschefer.
Tjänsten är ett vikariat t.o.m. 2026-08-31 med start omgående. Din grundanställning är som HR-specialist och utöver det tillkommer ett chefsförordnande för sektionen med motsvarande anställningstid.
Du kommer bl.a. att
• säkerställa att övriga chefer i organisationen får det arbetsrättsliga och HR-stöd i övrigt som är erforderligt,
• hålla dig uppdaterad om arbetsrättsliga och andra relevanta bestämmelser och verksamhetsstöd på området,
• leda och planera arbetet på sektionen samt delta i arbetet inom HR så att målen för verksamheten uppfylls,
• ansvara för att utveckla och upprätthålla enhetliga, effektiva och ändamålsenliga arbetsformer och rutiner för sektionen i syfte att stödja den dömande verksamheten,
• hålla medarbetarsamtal och lönesamtal samt säkerställa att medarbetarna har den kompetens som krävs för uppgifterna,
• ansvara för arbetsmiljön för de medarbetare som du tilldelats personalansvar för,
• samt i övrigt fullgöra de uppgifter som bestäms av kanslichefen, som är din chef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen som personalvetare eller motsvarande relevant utbildning. Du har mångårig och aktuell erfarenhet av brett HR-arbete inom myndighet, både operativt och strategiskt. Du har stöttat och coachat chefer i HR-relaterade frågor som personalärenden och arbetsrätt samt arbetat med att utveckla processer, riktlinjer och policyer. Vidare har du vana av att driva HR-processer i nära samarbete med kollegor, chefer, ledningsgrupp och fackliga företrädare. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska.
Du har en mycket god kommunikativ förmåga och kan lyssna in verksamhetens behov. Du är en engagerad ledare, väl förtrogen med det tillitsfulla ledarskapet och bidrar, genom god dialog och samverkan, till ett arbetsklimat där gemensam ansvarskänsla, förtroende och delaktighet värdesätts.
Du är van vid att arbeta strukturerat, är kvalitetsmedveten och noggrann samt att du kan prioritera och arbeta med bibehållen kvalitet även under perioder med hög arbetsbelastning. Du har ett mycket gott omdöme, ser helheten och har god förståelse för uppdraget och vad som ska levereras.
För att lyckas i rollen är du en prestigelös, trygg och engagerad medarbetare som har förmåga att skapa förtroendefulla relationer med både chefer och kollegor samt bidrar med din kompetens i gruppen och det gemensamma arbetet. Du trivs med en blandning av arbetsuppgifter, är flexibel och kan snabbt växla mellan operativt och strategiskt arbete, liksom prestigelöst hoppa in där det behövs.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, ansvarstagande, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Den statliga värdegrunden innehåller de sex principerna om demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Vi ställer också krav på att du följer Sveriges lagar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. I enlighet med hovrättens anställningsrutiner och krav på lämplighet kommer hovrätten att genomföra registerkontroller vid en eventuell anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HSV 2025/1104". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Svea hovrätt Kontakt
Kanslichef
Monica Björnfot Spaak 08-561 672 63 Jobbnummer
9548805