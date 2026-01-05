Svea Dental expanderar och söker engagerade tandläkare
A&S Dental AB / Tandläkarjobb / Mölndal Visa alla tandläkarjobb i Mölndal
2026-01-05
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A&S Dental AB i Mölndal Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Svea Dental i Mölndal söker en legitimerad tandläkare till vår växande verksamhet. Tjänsten kan anpassas efter överenskommelse och möjlighet till både heltid och deltid finns. Detta är en möjlighet för dig som vill arbeta i en modern klinik med hög kvalitet, god arbetsmiljö och fokus på både patient och professionell utveckling.
Om Svea Dental
Svea Dental är en nyrenoverad och modern tandvårdsklinik belägen på Mölndalsvägen med mycket goda kommunikationer. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom allmän-, estetisk- och akut tandvård, implantatkirurgi, tandreglering samt omfattande protetiska behandlingar.
Kliniken är utrustad med fyra behandlingsrum, OPG-rum, steril, väntrum och personalutrymmen. Vi arbetar med modern utrustning och lägger stor vikt vid kontinuerlig kompetensutveckling. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, professionalitet och ett starkt patientfokus, där trygghet och vårdkvalitet alltid står i centrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare med ett genuint intresse för både allmän och estetisk tandvård. Du är trygg i din yrkesroll, arbetar självständigt och strukturerat samt har god förmåga att samarbeta i team.
Du har mycket goda kunskaper i svenska, motsvarande svenskt gymnasium eller Svenska C1, i både tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande egenskaper:
God samarbetsförmåga
Serviceinriktat och empatiskt förhållningssätt
Noggrannhet och hög kvalitetsmedvetenhet
Positiv inställning och engagemangDina arbetsuppgifter
Utföra undersökningar och behandlingsplanering
Genomföra allmänna och mer avancerade tandvårdsbehandlingar
Samarbete med tandsköterskor, tandhygienister och övrig personal
Journalföring och dokumentation
Patientkontakt och rådgivning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: sana@sveadental.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandläkare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A&S Dental AB
(org.nr 559468-9233), https://sveadental.se/
Hagåkersgatan 2 (visa karta
)
431 41 MÖLNDAL Jobbnummer
9669997