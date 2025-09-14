Svarvare och cnc tekniker till Robustus Wear Components AB
Robustus Wear Components AB är ett företag som tillverkar detaljer på lego där vår speciella kompetens är att tillhandahålla produkter av mycket hög kvalitet och med snäva toleranser. Vi tillverkar detaljer i små serier men vi har några produkter som vi tillverkar i medelstora volymer. Många av de produkter som vi tillverkar har slipning som sista operation. Vi är ett härligt gäng som nu behöver förstärkas med minst en person. Du ska gilla lagspel och kan ta i om det krävs. För att lyckas och trivas i rollen som svarvare tror vi att du:
Har erfarenhet av cnc programmering svarvning, Okuma, Fanuc, Gibbs.
Kan läsa och förstå ritningar och de krav som förekommer,
Är noggrann och alltid strävar efter bästa resultat,
Gillar ett högt tempo i arbetet, och variation
Vi söker en person som är lagspelare och som fungerar bra tillsammans med övriga i gruppen. Dina arbetsuppgifter kommer att vara att bereda program ställa, svarva och kontrollera de produkter som vi tillverkar i våra svarvar. Vi kör både en- och få-stycks tillverkning samt mindre serier så arbetet är mycket varierat men ställer samtidigt krav på flexibilitet och yrkeskunskap. Eftersom flertalet av våra kunders produkter har höga krav på både ytfinhet och måttkrav så kommer arbetet kräva noggrannhet. Vi har ett antal svarvar i olika storlekar på Robustus. Vi bearbetar olika typer av material men främst stål.
Kunskaper inom fräsning och programmering i Gibbs är meriterande och ses som mycket positivt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: tore.johansson@robustus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svarvare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Robustus Wear Components AB
(org.nr 556595-5449), http://www.robustus.se
Bergsmansvägen 2 (visa karta
)
694 35 HALLSBERG Arbetsplats
Hallsberg Kontakt
Produktionschef
Tore Johansson tore.johansson@robustus.se 0703599640 Jobbnummer
9507592