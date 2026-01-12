Svalorna Indien Bangladesh söker junior informatör
Fören Svalorna Indien Bangladesh / Marknadsföringsjobb / Lund Visa alla marknadsföringsjobb i Lund
2026-01-12
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fören Svalorna Indien Bangladesh i Lund
Har du erfarenhet av kommunikation, media, PR eller liknande och vill arbeta med meningsfulla frågor i en ideell organisation? Vill du kombinera ett deltidsuppdrag med studier, annat arbete eller annan sysselsättning - och samtidigt göra verklig skillnad? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig. Svalorna Indien Bangladesh söker en junior informatör till vårt kansli i Lund. Det är en deltidsanställning som passar dig som vill utvecklas professionellt, stärka ditt CV och bidra till global solidaritet.
Om rollen
Som junior informatör får du en bred och utvecklande roll där du arbetar nära verksamheten. Du är delaktig i planering och genomförande av föreningens kommunikation gentemot medlemmar och allmänhet, främst via sociala medier, webbplats, nyhetsbrev och enklare tryckt material.
Du kommer också att arbeta med medlemsvård och givarservice samt stötta i samarbeten med privatpersoner och företag. Rollen ger god inblick i hur kommunikation, insamling och administration samverkar i en ideell organisation.
Eftersom vi är en liten organisation får du tidigt stort ansvar, möjlighet att testa idéer, utveckla arbetssätt och påverka både innehåll och struktur.
Vi söker dig som:
Har teoretisk kunskap inom kommunikation, media, PR, marknadsföring eller liknande område
Har viss praktisk erfarenhet kommunikationsarbete, exempelvis genom studier, praktik, extrajobb, arbete eller ideellt engagemang
Har ett grafiskt öga och ett intresse för layout eller att komponera tex info-grafik
Erfarenhet av innehållsskapande i sociala medier
Har arbetat verktyg som WordPress, Canva och Mailchimp
Har lätt för att sätta dig in i nya digitala system, exempelvis CRM-system
Har intresse för ideell sektor, rättvisefrågor och internationellt utvecklingsarbete
Pratar flytande svenska
Meriterande:
Erfarenhet av annonsering i sociala medier (Meta)
Grundläggande kunskap om Google Ads och Google Ad Grants
Engagemang i ideell organisation, studentförening eller liknandePubliceringsdatum2026-01-12Dina personliga egenskaper
Du är nyfiken, självgående och tycker om att arbeta varierat. Du trivs i en prestigelös miljö där man hjälps åt och inte är rädd för att testa nytt. Du uttrycker dig obehindrat i skrift på svenska och har goda kunskaper i engelska.
Anställningsvillkor
Tjänsten är på deltid, upp till 30 %, och är placerad på Svalornas kontor på Spolegatan 5 i Lund, i anslutning till vår second hand-butik. Arbetstiden är möjlig att anpassa i dialog för att fungera väl tillsammans med studier.
Lön inom föreningens löneintervall, beroende på erfarenhet och tidsomfattning. Vi har kollektivavtal med Fremia/Unionen. Provanställning om 6 månader tillämpas, med god möjlighet till tillsvidareanställning.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev till info@svalorna.org
. Märk ansökan "Svalorna - Junior informatör". Urval och intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt.
Om Svalorna Indien Bangladesh
Svalorna Indien Bangladesh arbetar för att bekämpa fattigdom, diskriminering och dess grundorsaker. Tillsammans med lokala samarbetsorganisationer möjliggör vi för människor att stå upp för sina rättigheter, ta sig ur fattigdom och skapa sig ett bättre liv.
Vår vision är en rättvis värld, fri från fattigdom, där människor med makt att påverka sina egna liv lever i solidaritet med varandra och i ett hållbart samspel med naturen.
I Sverige samverkar vi med likasinnade organisationer inom bland annat matsuveränitet, genusfrågor och hållbar resursanvändning. I Lund driver vi en second hand-butik med hjälp av volontärer, där allt överskott går till våra projekt i Sydasien. Svalorna är en del av det internationella solidaritetsnätverket Emmaus International. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Skicka CV och personligt brev till vår e-post.
E-post: info@svalorna.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svalorna - Junior informatör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fören Svalorna Indien Bangladesh
, http://svalorna.org
Spolegatan 5 (visa karta
)
222 20 LUND Arbetsplats
Svalorna Indien Bangladesh, Fören Jobbnummer
9679854