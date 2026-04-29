SVA-lärare till Mottagningsenheten för nyanlända elever
2026-04-29
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Som SVA-lärare hos oss på Mottagningsenheten Utbildning Gävle, undervisar du nyanlända elever i svenska som andraspråk och stöttar dem i deras första tid i svensk skola. Du ingår i ett mindre arbetslag där nära samarbete, ett öppet klimat och stort hjärta präglar vardagen. En arbetsplats där initiativkraft och professionellt mod välkomnas.
Arbetsuppgifter
Som SVA-lärare hos oss samarbetar du nära med en fritidspedagog i undervisningen och ingår i ett mindre arbetslag, med ett nära samarbete även med skolsköterska. På enheten finns även en lärare med särskilt ansvar för inskrivning, kartläggning och överlämningar av elever. När elevens kartläggningsprofil är färdig placeras eleven i en grundskoleklass eller på gymnasiets språkintroduktion. Undervisningen fokuserar på att ge eleverna en första introduktion till det svenska språket och att stödja dem i att utveckla och befästa sina ämneskunskaper utifrån deras språkliga förutsättningar.
* I rollen som SVA-lärare undervisar du nyanlända elever i svenska som andraspråk och bidrar till en trygg och stabil start i den svenska skolan.
* Rollen innebär också kontakt med olika aktörer inom kommunen du blir en viktig länk i att stärka elevernas väg in i utbildning och samhälle.
* Administrativa uppgifter ingår i tjänsten.
* Du ansvarar för att planera och genomföra den pedagogiska verksamheten, samt dokumentera, följa upp och utvärdera arbetet.
* Du bidrar aktivt till verksamhetens utveckling och tar ansvar för din egen kompetensutveckling.
* Du är väl insatt i de kommunala och nationella styrdokumenten och arbetar i enlighet med dem.
* I rollen ingår att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor och andra professioner.
Vi står inför en spännande utvecklingsfas av mottagandet i kommunen. För rätt person kan tjänsten framåt komma att innebära ett utökat uppdrag exempelvis att vara med och bygga upp en ny stödfunktion för nyanlända elever och skolor i kommunen. Detta är fortfarande under utveckling, men vi söker någon som tycker det är stimulerande att få vara med och påverka riktning och innehåll.Vi söker dig som med djup kompetens i svenska som andraspråk vill ta ett centralt utvecklingsuppdrag, stärka likvärdigheten och tryggt handleda och inspirera pedagoger allt med elevernas språkutveckling i fokus.Kvalifikationer
Vill du göra verklig skillnad varje dag och samtidigt vara med och forma framtidens mottagande av nyanlända elever i vår kommun? Nu söker vi dig som brinner för språk- och kunskapsutveckling, och som vill arbeta i en miljö där ditt engagemang får stor betydelse.
Vi söker dig som har:
* Lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i grundskolan i SVA.
* Du har kunskap om, och erfarenhet av, arbete med pedagogiska digitala verktyg.
* Du har förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift.
Meriterande för tjänsten är om du goda kunskaper i ett annat modersmål samt om du har behörighet som grundskolelärare inom någon av årskurserna 1-9.
För att lyckas i rollen är du:
* Trygg: Är trygg i dina SVA-kunskaper och har god vana av att undervisa nyanlända elever. Du har förmåga att leda och motivera elever och få dem att trivas och må bra. Du trivs i ett mindre team men är samtidigt bekväm med att kliva fram när det behövs.
* Strukturerad: Är strukturerad och kan hantera administrativa moment på ett tryggt sätt. Har goda IT-kunskaper och är van att hålla digitala möten och undervisning via olika plattformar.
* Relationsskapande: Har glimten i ögat, skapar goda relationer och bjuder på både värme och professionalism.
* Coachande: Du har ett coachande förhållningssätt. Tycker om att samarbeta och har lätt för att handleda, inspirera och guida andra pedagoger.
* Utvecklingsorienterad: Du motiveras av att få vara med och påverka riktning och innehåll i ett uppdrag som är under uppbyggnad.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola och förskola . Denna ska inte bifogas i din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313759".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
801 26 VALBO
Gävle kommun, Bergby rektorsområde
Sveriges Lärare
Linda Olström linda.olstrom@gavle.se 0790729966
