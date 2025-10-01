SVA-lärare till Liljeholmens gymnasium, visstidsanställning
2025-10-01
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Liljeholmens gymnasium är en skola med språkintroduktion (IMS) och individuellt alternativ (IMA).
Programmet har även en specialpedagogisk profil och en med fokus på elever med autismspektrumtillstånd (AST). Skolan har kontinuerligt intag av elever till språkintroduktion under hela året. Vi har undervisning i svenska som andraspråk för nyanlända ungdomar i åldern 16-19 år. Här går drygt 300 elever som talar 50 olika språk. Utgångspunkten i skolans arbete är ansvar, respekt och samarbete. Vi är en skola som sätter både elever och medarbetare i centrum. Det betyder att vi tror att vi presterar bäst när vi samarbetar med varandra. Vi lär oss tillsammans och växer tillsammans.
Nu söker vi tre engagerade SVA-lärare för visstidsanställning med start omgående till och med 17 juni 2026.
Läs mer här om Liljeholmens gymnasium
Vi erbjuder
Du blir en del av en arbetsplats som präglas av engagerade medarbetare, kompetens och positiv arbetsmiljö. Vi strävar efter att våra elever ska få de verktyg de behöver för ett självständigt liv med fortsatta studier eller arbete.
Läs mer om Stockholms stads förmåner här: Förmåner
Din roll
Som lärare ansvarar du för att planera, undervisa, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet. Du ingår i ett kollegium där du samarbetar i olika konstellationer med kollegor. Arbetet är en viktig del i det kollegiala lärandet för att skapa ny och fördjupad kunskap. Alla elever läser samma kurser men har av naturliga skäl kommit olika långt beroende på olika förutsättningar. Som lärare behöver du anpassa din undervisning då eleverna har möjlighet att både byta tempo och studietakt.
Din kompetens och erfarenhet
Vi välkomnar dig som har ett stort intresse för att arbeta med nyanlända från världens alla hörn och söker dig som
är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska som andra språk (sva) upp till årskurs 9
har erfarenhet av att arbeta med och undervisa nyanlända elever.
Det är meriterande om du har:
undervisat i SVA på introduktionsprogram och/eller språkintroduktionsprogram
behörighet i ytterligare ämne, till exempel matematik eller engelska.
Du har förmåga att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner och rådande kunskapskrav. Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat respektive behov samt strukturerar och anpassar din undervisning så att en trygg och adekvat lärandemiljö skapas. Vidare är du trygg, stabil, har självinsikt och är en tydlig ledare i klassrummet. Vi vill att du är öppen för varierade arbetssätt, samverkan och skolutveckling. I övrigt har du utmärkta pedagogiska insikter och förståelse för hur människor tar in kunskap på olika sätt. För att passa in i vår organisation behöver du ha förmågan till samarbete och vara flexibel i ditt arbete.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
Publiceringsdatum2025-10-01
I den här rekryteringen arbetar vi utan ett personligt brev och vi bedömer din ansökan utifrån ditt CV och de frågor som du har besvarat i samband med din ansökan.
Utdrag ur belastningsregistret måste uppvisas före anställning.
Vi kommer göra ett löpande urval och kan börja kalla till intervjuer innan ansökningstiden gått ut.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5442". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Gunilla Dahl, rekryteringskonsult gunilla.dahl@stockholm.se 08-50811738
9536167