Sushikock till våra enheter i Stockholm
Levra Bemanning AB / Kockjobb / Stockholm
2025-09-17
Är du en erfaren sushikock med passion för kvalitet och precision? Vi söker nu en skicklig sushikock till våra enheter på St Eriksplan och Frejgatan i Stockholm.
Om rollen
Som sushikock ansvarar du för att förbereda och tillaga sushi med högsta kvalitet. Du kommer att arbeta i ett professionellt kök där noggrannhet, tempo och känsla för råvaror är avgörande. En viktig del av rollen är även att säkerställa en hög standard på hygien och köksrutiner.
Kvalifikationer
2-5 års erfarenhet som sushikock
Mycket goda kunskaper i knivteknik och hantering av råvaror
Du behärskar svenska eller engelska i tal (meriterande om du kan båda språken)
Du är noggrann, stresstålig och har ett genuint intresse för japansk matlagning
Du trivs med att arbeta i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Vi erbjuder
En spännande arbetsplats på våra enheter vid St Eriksplan och Frejgatan
Möjlighet att utveckla din kompetens inom japansk matlagning
Ett engagerat och professionellt team
Konkurrenskraftiga villkor Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Detta är ett heltidsjobb.
Levra
