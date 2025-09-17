Sushikock till våra enheter i Stockholm

Är du en erfaren sushikock med passion för kvalitet och precision? Vi söker nu en skicklig sushikock till våra enheter på St Eriksplan och Frejgatan i Stockholm.
Om rollen
Som sushikock ansvarar du för att förbereda och tillaga sushi med högsta kvalitet. Du kommer att arbeta i ett professionellt kök där noggrannhet, tempo och känsla för råvaror är avgörande. En viktig del av rollen är även att säkerställa en hög standard på hygien och köksrutiner.
Kvalifikationer
2-5 års erfarenhet som sushikock


Mycket goda kunskaper i knivteknik och hantering av råvaror


Du behärskar svenska eller engelska i tal (meriterande om du kan båda språken)


Du är noggrann, stresstålig och har ett genuint intresse för japansk matlagning


Du trivs med att arbeta i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö

Vi erbjuder
En spännande arbetsplats på våra enheter vid St Eriksplan och Frejgatan


Möjlighet att utveckla din kompetens inom japansk matlagning


Ett engagerat och professionellt team


Konkurrenskraftiga villkor

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Levra Bemanning AB (org.nr 559481-8931), http://www.levra.se

Arbetsplats
Levra

