Sushikock sökes till livsmedelsproduktion i Tyresö
Submit AB / Kockjobb / Stockholm
2025-08-25
Visa alla jobb hos Submit AB i Stockholm
Vi på Submit Bemanning & Rekrytering söker nu efter en erfaren nigirikock på heltid till vår samarbetspartner i Tyresö.
Du kommer att arbeta i en produktion/fabrik inom fiskindustrin , vilket innebär att du både kommer att stå och arbeta i produktionen.
Bolaget är ledande i hela Sverige med att leverera fisk och fiskprodukter till sushi-resturanger i hela Sverige.
Arbetsdagen innefattar att man står och arbetar på nigiristationen där arbetsuppgifterna är att skära nigiribitar till Sushirestauranger i hela sverige
Kvalifikationer:* Du har en god förmåga att skära nigiribitar. * Du har inga problem med ett enformigt/monotont arbete. * Du har god vana med kniv. * Du är stresstålig och kan jobba i högt tempo. * Du är noggrann och tar jobbet på största allvar. * Du behärskar svenska eller engelska i tal och skrift.
Arbetsplats: Tyresö Tillträde: Omgående Lön: Enligt kollektivavtal Arbetstider: Mån - Fre 05:00-14:00
Känner du dig träffad? Då ser vi framemot din ansökan! Har du några frågor så kan du maila dina frågor till Daniel@submitbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837) Arbetsplats
Submit Bemanning Kontakt
Daniel Hedfors daniel@submitbemanning.se Jobbnummer
9474538