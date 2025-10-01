Sushi kock söks, M' Sushi i Lomma, Lomma.
2025-10-01
SÖKER SUSHI-MÄSTARE TILL M' SUSHI LOUNGE I LOMMA!
Kan du skapa exceptionell sushi och Poke Bowls? Älskar du högt tempo och brinner för att överraska gäster? Då är det DIG vi vill ha i vårt kök!
Om tjänsten:
Som vår sushi-kock blir du hjärtat i vårt kök. Dina händer skapar konst på tallriken, och din passion för kvalitet får gästerna att återvända.
DINA ARBETSUPPGIFTER:
Tillaga sushi och Poke Bowls med precision och kreativitet
Samspela med gäster i det öppna köket - ditt leende är vår bästa ingrediens
Säkerställa högsta hygienstandard och köksorganisation
Trivas i högt tempo med perfektion som mål
VI SÖKER DIG SOM:
Har erfarenhet av sushi-tillagning (kvalitet är nyckelord!)
Är serviceorienterad - du ser gästens glädje som ditt mästerverk
Är kvalitetsmedveten, snabb och strukturerad
Trivs i team där vi hjälps åt för att lyckas
VI ERBJUDER:
En stabil anställning med trygga villkor
Öppet kök - där dina kunskaper blir huvudrollen, träffar och pratar härliga Lommabo.
Ett sammansvetsat team med respekt och gemenskap
Möjlighet att utvecklas inom japansk matkultur
SKICKA ANSÖKAN NU!
Mejla till Msushi.Lomma@gmail.com
med rubriken: "Sushi-Kock - [Ditt Namn]"
Vi läser varje ansökan med stort intresse - och ser fram emot dina kulinariska superkrafter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
CV och ansökan skickas till msushi.lomma@gmail.com
E-post: msushi.lomma@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
Memier AB
(org.nr 559051-3890), https://www.msushilounge.com/
Hamntorget 2
234 40 LOMMA
M ' Sushi Lounge
