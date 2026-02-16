Sushi kock sökes till Norio Izakaya på Kungsholmen
2026-02-16
Är du en erfaren sushikock som brinner för kvalitet och vill arbeta på en av Kungsholmens mest spännande adresser? Norio Izakaya växer, och nu söker vi en stjärna till vårt team!
Vi letar efter dig som har ett genuint intresse för det japanska köket och som förstår att sushi handlar om precision, råvaror av hög kvalitet och hantverksskicklighet. Som en del av Norio Izakaya på Drottningholmsvägen 66 blir du en nyckelspelare i vår dagliga drift.
Kvalifikationer & Egenskaper
Erfarenhet Du har minst 5 års erfarenhet som sushikock. Du är trygg i din yrkesroll och van vid att leverera på toppnivå.
Prepp-expert Du har stor erfarenhet av allt förberedande arbete.
Teamplayer Du trivs med att arbeta i team och bidrar till en positiv stämning i köket, även när tempot är högt.
Stresstålig Du behåller lugnet och fokus under intensiva middagspass utan att tumma på kvaliteten.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär sedvanliga restauranguppgifter i ett sushikök
Tillagning och uppläggning av sushi och andra japanska rätter.
Ansvar för prepp och råvaruhantering.
Säkerställa att vår höga standard för hygien och kvalitet efterlevs.
Bidra till en effektiv och organiserad arbetsmiljö.
Vi erbjuder
Marknadsmässig lön baserad på din erfarenhet och kompetens.
En inspirerande och flexibel arbetsplats.
Start: Omgående.Så ansöker du
Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas direkt.
Plats: Drottningholmsvägen 66, Kungsholmen.
Låter detta som din nästa utmaning? Skicka din ansökan till info@norioizakaya.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: info@norioizakaya.se Arbetsgivare Norio Izakaya AB
(org.nr 559508-8138), https://norioizakaya.se/
Drottningholmsvägen 66 (visa karta
)
112 19 STOCKHOLM Jobbnummer
