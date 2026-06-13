Sushi kock sökes till AM sushi i Eslöv
Food & Family AB / Kockjobb / Eslöv Visa alla kockjobb i Eslöv
2026-06-13
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Food & Family AB i Eslöv Publiceringsdatum2026-06-13Om företaget
Hos Linnea & Basilika är mat mer än bara något man äter, det är en upplevelse. På AM Sushi brinner vi för det japanska köket och strävar efter att kombinera traditionellt hantverk med moderna smaker och presentation.
Nu söker vi en passionerad Sushi Kock som vill vara med och utveckla vårt koncept och skapa minnesvärda smakupplevelser för våra gäster.
Din roll
Som Sushi Kock hos oss arbetar du med råvaror av högsta kvalitet och får möjlighet att sätta din egen prägel på både rätter och meny. Du blir en viktig del av vårt team där noggrannhet, kreativitet och samarbete står i fokus.
Du ansvarar även för den dagliga preppen i köket, såsom att skära lax och tonfisk, förbereda råvaror samt tillaga våra egna såser och tillbehör.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av sushi och japansk matlagning
Har känsla för smaker, estetik och råvaruhantering
Är noggrann och trygg i att hantera fisk och råvaror
Är kreativ och vill bidra med nya idéer
Trivs i ett högt tempo och en dynamisk miljö
Har god kunskap om livsmedelshygien
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsplats där din kompetens tas tillvara
Möjlighet att påverka och utveckla vårt sushikoncept
Ett engagerat och härligt team
Trygga villkor och goda utvecklingsmöjligheter
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
E-post: peter.tran@linneabasilika.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Food & Family AB
(org.nr 559528-8514)
Fallskärmsgatan 5A (visa karta
)
241 40 ESLÖV Arbetsplats
Linnea & Basilika, AM Sushi Kontakt
Peter Tran peter.tran@linneabasilika.se 0763115213 Jobbnummer
9962467