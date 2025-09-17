Surbrunns BVC söker BVC-sjuksköterska för timanställning
2025-09-17
Vi söker Barnsjuksköterska eller distriktssköterska till Surbrunns BVC
Nu har du chansen att söka till Surbrunns BVC! Vi söker en barnsjuksköterska eller distriktssköterska med erfarenhet av BVC som vill jobba på timmar med viss regelbundenhet.
Surbrunns BVC är en liten familjär BVC som bemannas med tre BHV-sjuksköterskor och är en del av Surbrunns vårdcentral i Vasastan. Det är en liten BVC med en arbetsgrupp som värdesätter personligt bemötande, kontinuitet, helhetssyn och långsiktighet. Gemensamt tar vi oss an de utmaningar vi kan möta i arbetet. Tillsammans skapar vi arbetsglädje och gemenskap och mervärde för våra inskrivna barn och deras familjer. Du kan läsa mer om oss på Vasastan/Surbrunns BVC (regionstockholm.se)
Tycker du det låter lockande? Välkommen med din ansökan redan idag!
Surbrunns vårdcentral är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), den regionsägda primärvården i Stockholm. Vårt huvudfokus är vård med hög kvalitet och en god arbetsmiljö för alla medarbetare. Tillsammans tar vi ansvar för patienterna och för varandra. Du kan läsa mer om oss på Surbrunns vårdcentral (regionstockholm.se)
Arbetsuppgifter:
Vi erbjuder omväxlande arbete med alla vanligt förekommande arbetsuppgifter för distriktssköterska/barnsjuksköterska på BVC. Du träffar barn på mottagning, har läkarmottagning tillsammans med husläkare från husläkarmottagningen, ger telefonrådgivning och gör hembesök till nyfödda. Dokumentation sker i journalsystemet TakeCare och vi använder oss av digitala arbetssätt i Alltid Öppet (videobesök, chatt).
Kvalifikationer:
Du är legitimerad barnsjuksköterska eller distriktssköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och erfarenhet av arbete på BVC. Erfarenhet av BVC-Elvis, EPDS och pappa/partnersamtal är meriterande. God datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare och digitalt arbete med video/chatt är meriterande.
Anställningsform:
Timanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Personliga egenskaper:
Vi söker dig som är van att arbeta självständigt och ta eget ansvar i det ofta nära arbetet med föräldrar/familj. Du är trygg och engagerad och har ett professionellt, etiskt och medicinskt förhållningssätt och uppskattar nära samarbete med andra yrkesgrupper. Du är flexibel, engagerad och nyfiken och känner ansvar för dina patienter, kollegor och för verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god kommunikationsförmåga.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5387". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Surbrunns vårdcentral Kontakt
Malin Nuss 0730-881653 Jobbnummer
9512662