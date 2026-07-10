Supporttekniker sökes till Nordlo i Stockholm
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2026-07-10
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Nordlo Improves servicedesk fortsätter växa, och nu söker vi nya kollegor. Gillar du kundservice och har ett tekniskt intresse? Då borde du söka denna tjänst! Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
I denna roll kommer du att vara första kontaktpunkten för våra kunder och hantera inkommande ärenden via telefon. Du kommer att spela en avgörande roll i att hjälpa användare med tekniska problem och säkerställa att de får snabb och professionell support. Genom varierande arbetsuppgifter och olika kundmiljöer har du goda möjligheter att lära dig mycket nytt, men också stärka och utveckla din befintliga kompetens.
Hantera och lösa inkommande ärenden via telefon, fjärrstyrning eller på plats ute hos kund
Ge teknisk support och felsökning för våra användare
Eskalera mer komplexa ärenden till second line support eller annan relevant avdelning
Dokumentera och följa upp ärenden i vårt ärendehanteringssystem
Säkerställa att användarna får en positiv upplevelse genom ett professionellt och serviceinriktat bemötande
Du kommer ha din hemmahamn i ett av våra leveransteam där du tillsammans med ett 10-tal kollegor arbetar mot ett par av våra kunder.
Om dig
Vi söker dig som har ett högt servicetänk och ett stort intresse för IT. Då rollen innebär mycket kundkontakt är det viktigt att du är social, kommunikativ och lösningsorienterad. Gillar du dessutom att arbeta med felsökning, teknik och människor? Perfekt! Hos oss kommer du långt med ett driv och en vilja att utvecklas. Utöver detta behöver du även ha:
1-2 års erfarenhet av support, kundtjänst eller liknande
Grundläggande IT-kunskaper
Ett intresse av att lära dig nya saker
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort då vi gärna ser att du arbetar onsite några dagar i veckan när du blivit varm i kläderna
Din framtida arbetsgivare
Nordlo är en ledande aktör inom moln och infrastruktur. Vi erbjuder skalbara driftlösningar och full outsourcing av IT- och digitaliseringstjänster till företag och offentliga verksamheter. Genom nära samarbete och med ansvarsfulla val av innovativ teknik hjälper vi våra kunder växa säkert och hållbart i en samtid som förändras varje dag.
Nordlo omsätter 2,5 miljarder SEK, har ca 1000 anställda på orter över hela Sverige och stora delar av Norge.
Nordlo strävar efter att skapa en inkluderade arbetsplats med branschens mest engagerade medarbetare. För oss är mångfald och inkludering avgörande för att driva innovation och tillväxt. Vi arbetar aktivt för att attrahera talanger med olika bakgrunder och skapa möjligheter för våra medarbetare att växa.
Är du vår nästa Supporttekniker? Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer? På vår hemsida kan du läsa om vår verksamhet, kundcase och våra medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordlo Improve AB
(org.nr 556271-9129), https://nordlo.com/karriar/
Hälsingegatan 40 (visa karta
)
113 43 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordlo Improve AB, Stockholm Jobbnummer
9999000