Supporttekniker på deltid till globalt hälso- och läkemedelsföretag
Academic Work Sweden AB / Supportteknikerjobb / Uppsala
2025-12-12
Pluggar du en IT-inriktad utbildning eller har en annan huvudsaklig sysselsättning inom IT och vill kombinera det med praktisk erfarenhet i en högteknologisk miljö? Här får du möjligheten att ta klivet in i en deltidstjänst där du arbetar nära produktionen och får utvecklas inom både Windows-, Linux- och open source-miljöer. Du kommer jobba med allt från behörighetstilldelning i SAP till installation av Windows-klienter och licenshantering, alltid med ordning, noggrannhet och service i fokus. Vi söker dig som vill vässa dina IT-kunskaper, få inblick i produktionsnära IT och vara en viktig del av ett engagerat team. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Organisationen är ett globalt hälso- och läkemedelsföretag med fokus på att tillhandahålla produkter och tjänster inom sjukvårdsområdet. De står för framsteg och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor, på och utanför sjukhus. Under mottot Caring for life sätter företaget människan i centrum, som patient, kund och medarbetare. Deras anläggning i Uppsala är en av världens modernaste produktionsanläggningar för intravenösa näringslösningar med en högteknologisk produktionsprocess.
Nu söker vi en supporttekniker på deltid som vill stötta verksamheten i en varierad och praktisk roll. Här kommer du främst att arbeta med produktionsnära IT-stöd, där du utför planerade IT-aktiviteter och ser till att de dagliga IT-miljöerna fungerar problemfritt, både för produktionsverksamheten och kontorsanvändare. Du kommer att jobba nära ett erfaret IT-team där fokus ligger på struktur, kvalitet och noggrannhet i arbetet. Arbetet omfattar bland annat support och installation av Windows-klienter, tilldelning av behörigheter i SAP, administration i Active Directory och enklare hantering av Linux- och open source-miljöer. Du får följa tydliga instruktioner, säkerställa dokumentation och leverera service till verksamheten på ett professionellt sätt.
Uppdraget är ett konsultuppdrag via Academic Work där du jobbar hos kunden ca 2-3 dagar/vecka. Uppdraget förväntas pågå minst 6 månader framåt med goda chanser till förlängning. Vi är flexibla med vilka dagar du arbetar, men det är viktigt att du kan hålla en jämn tillgänglighet för verksamheten.
Du erbjuds
• Ett perfekt uppdrag för dig som studerar en IT-inriktad utbildning eller har en annan huvudsaklig sysselsättning inom IT och vill få in foten i en spännande och produktionsnära IT-miljö
• Möjlighet att bredda din erfarenhet både inom Windows, nätverk, Linux och SAP
• En roll med frihet under ansvar där du stöttar både operativt och planerat arbete
Dina arbetsuppgifter
• Utföra planerade IT-aktiviteter och följa instruktioner kopplat till produktionens IT-miljö
• Ge support till interna användare, främst kopplat till Windows-klienter, nätverk och behörigheter
• Tilldela behörigheter i SAP och säkerställa att rätt åtkomster finns enligt rutin
• Sätta upp nya Windows-klienter enligt fastställda instruktioner
• Koppla upp klienter till nätverk och Active Directory samt tilldela licenser
• Hantera enklare uppgifter kopplat till Linux och open source-lösningar
• Stötta i det dagliga arbetet med produktions-IT tillsammans med teamet
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en IT-inriktad utbildning på eftergymnasial nivå och har minst 1 år kvar av studierna, alternativt har en annan huvudsaklig sysselsättning
• Har erfarenhet från en supportroll sedan tidigare
• Är bekväm med behörighetsadministration och licenstilldelning
• Har erfarenhet av administration i Active Directory
• Är mycket bekväm med Microsoft-miljöer
• Är mycket bekväm med svenska och engelska i både tal och skrift då det krävs för att utföra arbetet
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• SAP
• Produktionsnära IT-stöd
Som person är du självdrivande, lösningsorienterad och prestigelös. Du har ett logiskt angreppsätt och tar dig an problem ur ett analytiskt perspektiv. Du bör tycka om att ta egna initiativ och du är strukturerad i ditt arbetssätt. Eftersom du kommer att arbeta nära andra delar av organisationen är det viktigt att du besitter en god samarbetsförmåga. Vidare är du nyfiken på att ständigt lära dig nya saker för att utöka din kompetens.
Övrig information
• Start: Omgående
• Omfattning: Deltid, 2-3 dagar/veckan
• Placering: Uppsala Business Park
• Övrigt: Som en del av processen kommer du behöva göra ett drogtest samt utföra ett MINT-test
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
