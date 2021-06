Supporttekniker för kassasystem - Erpato Europe AB - Supportteknikerjobb i Tyresö

Erpato Europe AB / Supportteknikerjobb / Tyresö2021-06-29Erpato Europe AB ökar stadigt och söker för supportavdelningens räkning ytterligare en medarbetare. Arbetsuppgifterna innefattar support av kassasystemet "ES Kassasystem" för våra befintliga kunder. Kundsupportens främsta verktyg är telefonen, men det förekommer ofta arbete på plats hos kund för nyinstallationer, felsökningar, problemlösningar m.m.Vid tillfällen förekommer även arbeten hos kunder utanför Stockholm - däribland i vissa fall även hotellövernattningar.Erpato Europe AB är ett nytänkande och modernt företag. Vi jobbar enbart mot företag och är tydliga med vårt budskap - vi levererar det våra kunder vill ha. Vi sitter i ljusa lokaler i Tyresö och vi erbjuder dig en trygg arbetsplats med trevliga kollegor i en gemytlig arbetsmiljö. Som medarbetare har du stor möjlighet att påverka din egen framtid. Vi erbjuder dig även goda utvecklingsmöjligheter inom företaget. Vi är ett snabbt växande företag inom marknaden för kassasystem (Point of Sale) för butiker, kiosker, restauranger, livsmedel m.m. Vi är idag 12 medarbetare som jobbar tätt tillsammans i en effektfull miljö. Hos oss får du utvecklas i en trygg organisation utan kompromisser. Vi uppmuntrar initiativtagande, idéer, tankar och förslag.Vi mottager endast ansökningar via e-post - inte via telefon. Vi söker framförallt dig som har ett gediget intresse för IT, datorer och teknologi. Erpato Europe AB står i framkant av marknadens kassasystem och är ofta först ut med nya tekniska funktioner - varvid det är viktigt att du är snabblärd. För oss är det viktigt att du VILL arbeta, har mycket god arbetsmoral samt att du brinner för teknik i allmänhet.Som person är du tekniskt nyfiken, ansvarsfull och initiativtagande. Det är viktigt för oss att du har goda sociala kunskaper. Vi har ständig kontakt med våra kunder och det är viktigt att de känner sig väl omhändertagna - såväl över telefon som på plats hos kunden. Du skall kunna arbeta i grupp såväl som självständigt. Det är viktigt att du är pedagogiskt lagd och har lätt för att förklara tämligen komplicerade tekniska problem för människor som har mindre teknisk kunskap.Vi ser gärna att du har någon form utav erfarenhet av IT och/eller kundsupport. Det är viktigt att du har förståelse för Windows och dess funktioner samt har viss kunskap inom nätverk.Körkort B är ett definitivt krav.Vi ser fram emot din ansökan!2021-06-29Sista dag att ansöka är 2021-07-29Erpato Europe ABSolkraftsvägen 3313570 STOCKHOLM5837441