Supportspecialist/Teknikutredare till IT/MT avdelningen, Luleå
2026-02-10
Region Norrbotten befinner sig i en pågående digital utveckling där tillförlitliga och välfungerande IT-system är avgörande för att verksamheten ska kunna utföra sitt uppdrag. IT/MT-avdelningen ansvarar för drift, förvaltning och tekniskt stöd av regionens IT-lösningar och arbetar nära verksamheten - från IT-sidan - när tekniken inte fungerar som den ska. Vi söker nu en Supportspecialist / Teknikutredare som vill arbeta med verksamhetsnära tekniskt stöd. Rollen innebär att du utreder, analyserar och löser tekniska problem i de system vi förvaltar, för att säkerställa stabilitet och tillgänglighet för verksamheten.
Vi sökerVi söker dig som trivs när det händer saker och du gillar att samarbeta för att lösa komplexa tekniska utmaningar. Du ska ha en eftergymnasial utbildning inom teknik, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har en teknisk bakgrund, exempelvis från support, drift eller förvaltning av IT-system, och är van att navigera i miljöer där många komponenter samverkar. Du uttrycker dig väl på både svenska och engelska och har goda kunskaper i Microsoft 365. Har du erfarenhet av IT Service Management, incident- och problemhantering eller IT-relaterade projekt ser vi det som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och inte minst din vilja att vara en del av ett team där vi lyfter varandra. I vårt team arbetar vi metodiskt och drivs av att förstå varför något inte fungerar, du uppskattar att samarbeta och bidrar aktivt till att gruppen tar sig framåt. Du har en tydlig och trygg kommunikationsstil som gör att andra känner sig lugna även när situationen är komplex. Dessutom är du nyfiken, lösningsorienterad och vill gärna vara med och utveckla och förbättra våra arbetssätt över tid.
Det här får du arbeta med
Som Supportspecialist / Teknikutredare blir du en del av vårt engagerade team, där vi tillsammans jobbar för att leverera Regionsveriges bästa support. Här får du en vardag som präglas av samarbete, tempo och kluriga tekniska utmaningar - och du gör det med kollegor som stöttar, delar kunskap och har roligt längs vägen.
Du arbetar med fördjupad teknisk support och tar vid när ärenden kräver djupare analys, felsökning och samordning. Tillsammans med kollegor inom drift, systemförvaltning och våra leverantörer hittar ni hållbara och långsiktiga lösningar som gör skillnad för verksamheten. Det här är en roll där du kommer nära tekniken som möjliggör vårdens arbete - ditt bidrag märks direkt ute i organisationen.
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du arbeta i en tekniskt avancerad miljö med samhällskritiska system tillsammans med kollegor med bred kompetens
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Luleå. Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb.
Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230)
Region Norrbotten
Vision
Andrea Kuzelj Westin andrea.kuzelj-westin@norrbotten.se 072-563 69 08
9733002