Supportspecialist (service & IT) till Högskolan Väst

Nu söker vi två Supportspecialister med huvudsakligt fokus på service och IT-avdelningen till Högskolan Väst i Trollhättan. I rollen på högskolans servicecenter arbetar du i första supportlinjen gentemot verksamheten och du kommer därför ha ett brett och omväxlande spektrum av arbetsuppgifter. Servicecenter är ingången för alla typer av frågor i första linjen, generell verksamhetssupport som exempelvis utbildnings- och studierelaterade frågor och praktisk hjälp och guidning samt IT-support. Högskolan Väst supporterar deras verksamhet i tre olika kanaler, besök i reception, inkommande ärenden i ärendehanteringssystem samt telefonsupport vilket också inkluderar växelfunktion.
I rollen ingår också att ge stöd till högskolans studentmedarbetare som huvudsakligen bemannar första linjens IT-support. Av den anledningen letar vi därför efter någon som har intresse och kunnande för att hantera IT-support.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som IT-specialist är ett konsultuppdrag på heltid med planerad start den 1 oktober 2025 och beräknas pågå till och med 31 mars 2026. Möjlighet till förlängning finns.
Du kommer att ingå i ett team bestående av fyra heltidsanställda supportspecialister som tillsammans med ett tiotal timanställda studentmedarbetare ansvarar för bemanningen av vårt servicecenter.
Krav för tjänsten:
• Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som uppdragsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av kundbemötande
• Kunskap och kompetens inom IT-support
• Goda kunskaper i windowsmiljöer och Office 365
• Då högskolan har en tydlig internationell profil krävs en väl utvecklad kommunikativ förmåga i tal och skrift både på svenska och engelska
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av IT-helpdesk
• Erfarenhet av receptionsarbete
• Erfarenhet av support i digitala kanaler
• Erfarenhet av telefonsupport
• Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem
• Kunskap inom macOS-miljö och Mac
• Kunskap kring Android, iOS och mobiltelefonsupport
• Övriga språkkunskaper
Om dig
Du är en lagspelare som trivs med att arbeta i ett agilt team i en verksamhet under ständig utveckling. Du kommer tillsammans med teamet fatta gemensamma beslut kring prioriteringar, arbetssätt och spelregler. Arbetsformen gör att det är viktigt att du kan ta eget ansvar för att bidra till helheten i teamet och att du är duktig på att kommunicera. Du tycker om att möta och hjälpa människor och att ge en god service ser du som en självklarhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2025-08-28.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
