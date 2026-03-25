Supportmedarbetare till växande bolag i Stockholm City!
Vill du vara en del av ett bolag som gör vardagen enklare för sina kunder? Vi söker nu en serviceinriktad och lösningsorienterad supportmedarbetare till vår kunds härliga supportteam!
Om rollen
Som supportmedarbetare blir du en central del av supportteamet på kontor i centrala Stockholm. Du rapporterar till Team Leader för Support och arbetar tätt med kollegorna i teamet för att skapa en riktigt bra kundupplevelse. Tillsammans har ni även regelbundna teamaktiviteter och bidrar till en härlig arbetsmiljö. Du kommer att utgå från kundens kontor i centrala Stockholm!Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Ta emot inkommande samtal från företagskunder
Ge professionell service och guidning i kundens system
Hantera tekniska frågor
Eskalera ärenden till 2nd line vid behov
Fånga upp kundbehov och vidarebefordra önskemål internt
Vem vi söker
Du är kommunikativ, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får hjälpa andra. För att lyckas hos i rollen tror vi att du:
Har:
Erfarenhet av kundservice eller support via telefon
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
God datorvana och lätt för att lära dig nya system
Du behöver inte ha många års erfarenhet - det viktigaste är att du tycker om människor, är serviceminded och gillar att hitta lösningar!
Hur söker du?
Vi tar emot ansökningar via vår hemsida där du genom att klicka på knappen "ansök" längst ner i annonsen registrerar ditt cv. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du anställs direkt hos kunden.
För frågor om tjänsten eller processen - varmt välkommen att kontakta: Klara Andersson - klara.andersson@hero.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7462195-1913802". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hero AB
(org.nr 556797-2533), https://career.hero.se
112 46 STOCKHOLM Arbetsplats
