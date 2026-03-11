Supportmedarbetare till Regeringskansliet Kontaktcenter
2026-03-11
Sektionen för support genom besök, Förvaltningsavdelningen
Om du vill arbeta med support och stötta våra användare på Regeringskansliet med personlig service är det här rollen för dig.
Regeringskansliets Kontaktcenter är en knytpunkt för Förvaltningsavdelningen och vi representerar dem i kontakt med departementen, Ambassader och Konsulat ute i världen. Kontaktcenter består av 3 sektioner, Svarstjänst och Informationsförsörjning, Support över telefon samt Support genom besök.
Du kommer att arbeta med supportuppgifter på sektionen för support genom besök där vi är navet för Förvaltningsavdelningens samordnade leveranser. Vi är en sektion med ca 25st kollegor som arbetar tillsammans för att stötta våra användare med flertalet olika tjänster. Så som förändringar i IT-konton, installation av hårdvara och förändringar i bemanning som genererar ändringar av utrustning, placering i lokal eller organisation, telefonilösningar, behörigheter, tillträden samt support av våra IT-produkter.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att ge stöd och service till användare avseende IT-utrustning såsom datorer, mobiltelefoner och smartkort.
Du registrerar, kompletterar, prioriterar och återkopplar ärenden som kommer in till Kontaktcenter. Arbetet innebär också att göra en första enklare felsökning och guida användare i hur utrustning och digitala verktyg används i arbetet. Du arbetar strukturerat i ärendehanteringssystem och dokumenterar löpande de åtgärder som vidtas. Arbetet bedrivs i ett högt tempo med många parallella ärenden och kontaktytor.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Du har gymnasieutbildning och erfarenhet av servicearbete där personlig service har varit en central del av rollen. Du har erfarenhet av att arbeta i en supportfunktion eller annan serviceinriktad roll där du har hjälpt användare via personliga möten eller mejl.
Du har god generell IT-förståelse och känner dig trygg i att hjälpa användare med grundläggande funktioner i mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer. Du har erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem och dokumentera ärenden. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande med erfarenhet av kundsupport. Erfarenhet av arbete med Apple-produkter och iOS är också meriterande.
Det är även meriterande om du har arbetat i miljöer med många samtidiga ärenden, högt tempo och tydliga deadlines. Meriterande är också aktuell kompetens i MS Office samt grundläggande förståelse för hur mobila enheter hanteras i organisationer, till exempel genom Mobile Device Management. Grundläggande kunskap om nätverk, skrivare eller användarkonton i katalogtjänster kan också vara en fördel.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Du kan arbeta konstruktivt för att finna lösningar där motstridiga intressen är involverade. Utöver detta ser vi gärna att du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer.
Du är trygg, stabil och har god självinsikt samt förmåga att skilja mellan det professionella och det personliga. Du tar egna initiativ, arbetar självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar samt ser möjligheter i förändring.
Du arbetar strukturerat, är noggrann och stresstålig samt trivs i ett högt arbetstempo. Du är serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och kommunicerar på ett lyhört och pedagogiskt sätt, anpassat efter mottagarens behov.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.seÖvrig information
Du har ett naturligt intresse för teknisk utveckling och omvärldsbevakning samt en vilja att bredda dina kompetensområden för att vid behov kunna stödja övriga supportgrupper inom enheten.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Mimi Horneman. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Daniel Leiva. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 1 april 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet.
