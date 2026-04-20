Supportmedarbetare till Kontaktcenter - Support över telefon
Sektionen för support över telefon, Förvaltningsavdelningen
Vill du arbeta i en central och verksamhetsnära roll där du bidrar till att Regeringskansliet fungerar effektivt och rättssäkert? Kontaktcenter söker nu supportmedarbetare till sektionen Support över telefon.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Regeringskansliets Kontaktcenter är en knytpunkt för Förvaltningsavdelningen och representerar den i kontakt med departementen, ambassader och konsulat runt om i världen. Kontaktcenter består av tre sektioner som samverkar: Support genom besök, Svarstjänst och informationsförsörjning samt Support över telefon. Verksamheten tar emot, samordnar, handlägger och återkopplar frågor och ärenden som rör stöd och service inom Regeringskansliet.
Som supportmedarbetare på sektionen Support över telefon är du en viktig kontaktpunkt för frågor inom flera av Förvaltningsavdelningens ansvarsområden, med särskilt fokus på support, mobila verktyg och digitala möten. Arbetet innebär främst support via telefon, men även via webbformulär och e-post, och omfattar kontakter med medarbetare inom Regeringskansliet, inklusive ambassader och konsulat.
Du ansvarar för att ta emot, registrera, komplettera, prioritera och återkoppla ärenden i ärendehanteringssystem. Många ärenden löses vid första kontakt, medan andra fördelas vidare till relevanta funktioner inom Förvaltningsavdelningen. Arbetet innefattar även hantering av mer komplexa ärenden, vilket ställer krav på att du kan identifiera behov, analysera problem och tillämpa lösningar i enlighet med gällande regelverk och interna riktlinjer.
Sektionen är en del av Digitaliseringsavdelningen och samarbetar nära övriga delar av Kontaktcenter. I rollen bidrar du även till att ta fram och kvalitetssäkra lösningar samt uppdatera organisationens kunskapsstöd. Utökade supporttjänster till politisk ledning och riktade insatser mot verksamhetskritiska processer förekommer.
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till dagtid, men arbete under morgon, kväll och helg kan förekomma. Det finns viss möjlighet till distansarbete utifrån verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-04-20Bakgrund
Du har en högskoleutbildning, annan eftergymnasial utbildning eller yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant och aktuell, exempelvis inom service- eller supportroller. Du har minst ett års aktuell erfarenhet av arbete inom support-, service- eller facility management-verksamhet samt aktuell erfarenhet av direkt kundkontakt via telefon eller personligt möte.
Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem samt erfarenhet av hantering av smartkort. Du har även erfarenhet av att arbeta i designläge i Word och hantera mallar från SharePoint i Word.
Du har mycket goda datorkunskaper, särskilt inom MS Office inklusive Outlook och MS Windows, samt mycket god kunskap om olika typer av mobila enheter. Du uttrycker dig mycket väl i svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har certifieringar inom supportområdet och/eller Microsoft Office. Erfarenhet av att arbeta med telefon som främsta arbetsverktyg är också meriterande.
Vidare är det meriterande om du har kunskap om AI, AI-promptar och AI-assistenter, samt IT-stöd för ärendehantering. Även kunskaper inom fysiskt mötesstöd, digitala mötesplattformar och arkiv är meriterande, liksom kunskaper i ytterligare språk.
Du har ett naturligt intresse för omvärldsbevakning och teknisk utveckling.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För att lyckas i rollen är du serviceinriktad och har ett lugnt, uppmärksamt och tillmötesgående bemötande. Du har en mycket god samarbetsförmåga och är skicklig på att skapa och upprätthålla relationer i yrkesmässiga sammanhang.
Du har pedagogisk insikt och kan anpassa din kommunikation efter mottagaren, vilket är centralt i arbetet med att guida användare. Vidare är du mål- och resultatorienterad och arbetar strukturerat för att nå uppsatta mål. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter i en roll som präglas av många kontaktytor.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.Övrig information
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med en 6 månaders provanställning. Tillträde så snart som möjligt.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Emma Tahan. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Daniel Leiva. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 11 maj 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123779". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
Mäster Samuelsgatan 70 (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM
