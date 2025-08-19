Supportmedarbetare till IT-supporten, Folktandvården Västmanland AB
Är du nyfiken och driven, gillar att utveckla och utvecklas i en grupp med kompetenta och positiva kollegor? Då är du den vi söker.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
I rollen som supportmedarbetare arbetar du nära verksamheten med löpande support kopplat till verksamhetskritiska IT-system såsom journalsystemet T4 och röntgenbildhanteringssystemet Onepix samt ett stort antal andra IT-system som interagerar med dessa. Du och dina kollegor har därmed en nyckelroll för att den löpande verksamheten ska kunna bedrivas patientsäkert och effektivt. Vidare bistår du klinikerna med patientadministrativa frågeställningar samt hanterar ärenden kopplade till Frisktandvård.
Vid sidan av dina arbetsuppgifter kopplat till support och drift kommer du även, tillsammans med övriga arbetsgruppen, arbeta med utveckling och implementering av nya IT-lösningar samt delta i utformandet av instruktioner och rutiner inom IT-området. Du kommer som en följd av detta även hantera personuppgiftstrategiska överväganden.
Vi är en liten organisation, där vi arbetar nära varandra inom respektive roll och med en hög grad av flexibilitet. Det innebär ett variationsrikt arbete med ständigt fokus på lyhördhet för kärnverksamhetens behov.
Om arbetsplatsen
Folktandvården Västmanland AB ägs av Region Västmanland och har sjutton allmäntandvårdskliniker i länets alla kommuner. Vi samarbetar med Specialisttandvården som finns inom Västmanlands Sjukhus Västerås.
Vi bedriver en bred och komplex verksamhet med hög förändringstakt. I enlighet med vår vision "Tillsammans - för hela familjens munhälsa" arbetar vi med att upplevelsen hos oss ska genomsyras av ett tydligt patientfokus, ett gott bemötande och en hög kvalité. Den egna IT-organisationen består idag av en systemförvaltare tillika odontologisk rådgivare, två supportmedarbetare, en senior rådgivare och leds av utvecklingschefen för Digitala Interaktioner. Vi har ett nära samarbete med Region Västmanlands Förvaltning för digitaliseringsstöd. Nu söker vi en framtida kollega till vår IT-support.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
Nyfiken?
Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Kvalifikationer
Du som söker det här uppdraget har relevant utbildning inom tandvård. För tjänsten är det meriterande om du sedan tidigare har erfarenhet av att arbeta med IT-frågor inom en tandvårdsorganisation. Vidare ser vi gärna att du har kunskap inom personuppgiftshantering och dataskydd.
Som person har du lätt för att samarbeta både i mindre och större grupper. Du har lätt att få kontakt, skapa goda relationer och kommunicerar obehindrat i tal och skrift. Vidare vill vi att du värdesätter precision och kvalité i ditt arbete och arbetar på ett strukturerat sätt.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid. Utifrån dina önskemål, förutsättningar och verksamhetens behov kan tjänsten eventuellt kombineras med kliniskt arbete på någon av våra kliniker. Tillträdesdag/enligt överrenskommelseSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 7 september 2025.
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
