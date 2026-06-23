Supportmedarbetare till bokslut, skatt och kundkännedom
Björn Lundén AB / Redovisningsekonomjobb / Hudiksvall Visa alla redovisningsekonomjobb i Hudiksvall
2026-06-23
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Har du erfarenhet inom ekonomi och trivs i en kundnära roll? Perfekt – kom och utvecklas tillsammans med oss!
Om rollen
Vi vill vara det självklara valet för våra kunder och lägger stor vikt vid att leverera kundservice i toppklass. På supporten arbetar vi både med att hjälpa kunder i deras frågor och med att utveckla våra möjligheter till self-service, så att fler kan hitta svar på egen hand. Målet är att minska antalet supportärenden samtidigt som vi bibehåller en hög kundnöjdhet.
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att supporta användare av våra program för bokslut, skatt och kundkännedom (compliance). Supporten sker via telefon, chatt och forum. Du hjälper kunder både med praktiska frågor i systemen och med enklare frågor om teorin bakom bokslut och skatt. Därför är det viktigt att du har kunskap inom dessa områden.
Du blir en del av ett team där vi värdesätter samarbete högt. Vi stöttar varandra i vardagen och strävar efter ett öppet klimat där alla känner sig trygga att vara sig själva.
Vår telefonsupport är öppen mellan kl. 09.30–12.00 och 13.00–16.00, och under dessa tider ligger fokus på att hjälpa kunder via telefon. Övrig tid arbetar du bland annat med vår skriftliga support.
Placeringsort: Hudiksvall, Näsviken eller Ljusdal.
Vem söker vi?
För oss är samarbete centralt, så du trivs i team och har en god samarbetsförmåga. Du är noggrann och strävar efter att leverera arbete med hög kvalitet. Samtidigt är du kommunikativ och pedagogisk, vilket gör att du kan förklara på ett tydligt och tryggt sätt.
Eftersom rollen innebär mycket kundkontakt är du serviceinriktad och motiveras av att hjälpa andra. Du har förmåga att hantera perioder med högt tempo och behåller ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt.
Du trivs i en verksamhet som utvecklas och förändras, och har ett flexibelt arbetssätt. Du tar ansvar för dina uppgifter, arbetar självständigt och tvekar inte att be om hjälp när det behövs. Du behöver inte vara tekniker, men du känner dig trygg i att arbeta i digitala verktyg och system.
För rollen är det viktigt att du har kunskap eller erfarenhet inom ekonomi och redovisning, antingen genom arbete eller utbildning. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift. Har du erfarenhet från en redovisningsbyrå är det ett stort plus, och har du arbetat med bokslut och deklarationer är det särskilt meriterande.
Vilka är vi?
Vi är Bjorn Lunden, affärsplattformen som förenklar vardagen för små och medelstora företag. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt 🐻.
Vi är på en riktigt spännande resa. Vi siktar högt och vår vision är att bli en av de ledande leverantörerna av programlösningar för redovisning och ekonomi i nordvästra Europa. Med rötterna i Hälsingland, närmare bestämt lilla Näsviken, har vi de senaste åren vuxit snabbt och gått från ett mindre, nationellt företag till en internationell koncern. Förutom i Sverige, finns vi i Nederländerna och Danmark.
Målet är kort och gott att göra vardagen lite enklare för företagare och entreprenörer. Något vi tror att vi kan uppnå med riktigt bra programvaror, kunskap, innovation och TACO. Kanske inte den tacos du tänker på, utan vår typ av TACO – Trust, Ambition, Collaboration and Ownership.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en roll i ett internationellt och växande företag med en stark marknadsposition, som vill utmana branschens jättar. Det är viktigt för oss att våra medarbetare mår bra och trivs på jobbet. Vi vill vara en schysst arbetsgivare och eftersträvar en hållbar balans mellan arbete och fritid. Det gör vi bland annat genom att erbjuda bra villkor och förmåner, 30 dagars semester samt möjlighet till flexibilitet. Vi vill vara det självklara valet för medarbetare som vill må bra och ha kul på jobbet.Publiceringsdatum2026-06-23Så ansöker du
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Hudiksvall, Näsviken eller Ljusdal.
Sista ansökningsdag är den 16 augusti 2026. Intervjuer kan ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi arbetar aktivt med rekryteringen till och med vecka 26 och återupptar processen efter semestern under vecka 33.
Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta:
Cecilia Risvall, Team Manager, Cecilia.Risvall@bjornlunden.com
• För denna rekrytering undanbeds alla typer av förfrågningar gällande extern hjälp via rekryteringsbolag eller liknande lösningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Björn Lundén AB
(org.nr 556293-9982), https://bjornlunden.com/
Näsviksvägen 23 (visa karta
)
824 65 NÄSVIKEN Kontakt
Team Manager
Cecilia Risvall Cecilia.Risvall@bjornlunden.com Jobbnummer
9974150