Supportmedarbetare till Axess Logistics i Rosersberg
Uniflex AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vill du ha en roll där du gör verklig skillnad - varje dag?
Axess Logistics söker en engagerad och noggrann supportmedarbetare som vill vara med och säkerställa att rätt fordon levereras i rätt tid med rätt tjänster utförda.Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Som supportmedarbetare hos Axess är du en viktig del av ett team som arbetar nära både produktionen och kunderna. Du ansvarar för att hantera supportärenden, följa upp leveranser och se till att varje fordon får rätt behandling innan det når kund. Det är en roll för dig som gillar struktur, kommunikation och problemlösning i ett högt tempo.
Tjänsten är start omgående med arbetstider 07.30 - 16.00 på vardagar.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ge support till kunder och interna team via mail, möten och viss telefonkontakt
• Säkerställa att rätt tjänster är beställda och genomförda på fordon innan leverans
• Stötta produktionen med information och uppföljning
• Hantera avvikelser, uppdatera affärssystem och följa upp leveransprecision
• Administrera order, priser och kundregister
• Bidra till ständiga förbättringar i arbetsprocesserna
Vem är du?
• Tidigare erfarenhet av kundservice och administrativt arbete
• Vana att arbeta i affärssystem (meriterande med D365)
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
• Erfarenhet från bilbranschen eller logistik är starkt meriterande
• God datorvana och erfarenhet av Officepaketet
• Ett strukturerat arbetssätt och en lösningsorienterad inställning
Vad vi erbjuder
Hos Axess blir du en del av en driven och hjälpsam arbetsmiljö där samarbete är nyckeln. Här värdesätter dem initiativ, ansvarstagande och utveckling. Du får en varierad vardag med stort utrymme för eget ansvar och möjlighet att växa i din roll.
Om verksamheten
Axess Logistics är specialister inom billogistik och erbjuder skräddarsydda, effektiva lösningar för import och distribution av fordon till den skandinaviska marknaden. Genom deras unika nätverk, kompetens och innovativa arbetssätt skapar Axess värde för deras kunder varje dag.
Att hitta rätt person till rätt plats - det är vår kärnkompetens. Vi rekryterar kompetent personal till praktiskt taget alla branscher, små som stora företag, inom såväl privat som offentlig sektor. Har du rekryterats av Uniflex vet du att processen är kvalitetssäkrad. Våra rekryterare kan din bransch, därför tar vi totalansvar för alla moment, från kravprofil till uppföljning. Men viktigast av allt är förstås resultatet - att du är rätt person på rätt plats.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Uniflex är ett registrerat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5064". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Jobbnummer
9638339