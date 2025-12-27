Supportmedarbetare Constant Clean Callcenter -Helgtjänstgöring kväll
2025-12-27
Supportmedarbetare till Constant Clean Callcenter- Helgtjänstgöring Kväll
Constant Clean är ett specialistföretag inom biltvättsystem med cirka 50 medarbetare. Vi arbetar med allt från försäljning och projektering till service och underhåll. Med miljötänk i fokus och service över hela landet levererar vi hög kvalitet och snabb respons. Med huvudkontor i Skogås och personal utspridd i hela Sverige erbjuder vi marknadens mest tillgängliga och kunniga kundservice.
Till vårat nya Callcenter där vi hanterar kundärenden under kvällar, nätter och helger - söker dig som vill vara med och ge våra kunder trygg och professionell service när det verkligen behövs.
Din roll - Supportmedarbetare
Som Supportmedarbetare på vårt Callcenter är du en av våra främsta kontaktpersoner när kunderna ringer utanför ordinarie arbetstid. Du bemöter dem med lugn, engagemang och god service. Du registrera ärenden, svara på frågor och vägleder kunderna vidare i processen.Dina arbetsuppgifter
Ta emot inkommande samtal från kunder (främst inom biltvättsystem och reningsverk)
Felsöka och guida kunden steg för steg genom remoute - eller eskalera ärendet vidare
Hjälpa kunder med vanliga frågor och enklare ärenden
Registrera och följa upp ärenden i våra system
Se till att varje kund får ett trevligt och professionellt bemötande
Samarbeta med andra medarbetare inom service och drift
Administration och dokumentation
Din arbetsplats
Du arbetar på plats i vårt Callcenter i Skogås.
Arbetstider
Supportcentret är bemannat dygnet runt, uppdelat på två/tre skift per dygn. Tjänsten innebär helgtjänstgöring samt röda dagar kvällstid 15:30-23:30. OB-ersättning utgår enligt avtal.
Om dig
Du är en trygg och serviceinriktad person som gillar att hjälpa andra och besitter en stor ansvarskänsla. Du är strukturerad, noggrann och har lätt för att kommunicera tydligt både i tal och skrift.KvalifikationerKvalifikationer
Erfarenhet av kundservice eller liknande roll
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Vana att arbeta i IT-system och hantera administrativa uppgifter
Möjlighet att arbeta på helger nattetid
Du innehar körkort och tillgång till bil då det inte finns kommunikationer till arbetsplatsen under helgen.
Meriterande:
Erfarenhet av ärendehantering
Erfarenhet från callcenter, larmcentral, reception eller serviceyrken
Intresse för tekniska produkter eller servicelösningar
Vi erbjuder
Ett varierat arbete med stort eget ansvar
God introduktion och stöd från serviceorganisationen
Lunchförmån
Arbetstidsförkortning
Friskvård och företagshälsovård
Tjänstepension
Ett sammansvetsat team med framtidsfokus
Fakta om tjänsten
Titel: Supportmedarbetare - Callcenter
Ort: Stockholm (Skogås)
Omfattning: Heltid/deltid/timanställning, kväll
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare (med provanställning)
Lön: Enligt överenskommelse, OB tillkommer
Redo att vara med från början?
Vi intervjuar löpande - skicka din ansökan redan idag och bli en nyckelspelare i vårt nästa stora steg!
Vid frågor om tjänsten kontakta servicechef Therese Berntssontherese.berntsson@constantclean.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: therese.berntsson@constantclean.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Constant Clean AB
(org.nr 556311-0104) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Servicechef
Therese Berntsson therese.berntsson@constantclean.se Jobbnummer
9663993