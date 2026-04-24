Supportkoordinator med driv till expansivt företag
Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera struktur, problemlösning och samarbete? Nu har du chansen att bli en viktig del av vår kunds supportteam. Som supportkoordinator har du en central och varierad roll där du ansvarar för att koordinera och strukturera det dagliga arbetet inom service och support. Du fungerar som en viktig knytpunkt mellan kunder, tekniker, leverantörer och interna funktioner, och ser till att rätt information når rätt person i rätt tid.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
Som supportkoordinator blir du en central funktion i verksamheten. Du fungerar som en länk mellan tekniker, chefer, leverantörer och kunder, och bidrar till att arbetet flyter smidigt i organisationen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Hantera och fördela inkommande arbetsorder
Säkerställa faktureringsunderlag
Planera och boka teknikers uppdrag
Samordna kontakter med leverantörer och samarbetspartners
Kontrollera arbetsordrar och servicedokumentation
Ta emot och skicka leveranser
Hantera kundärenden och supportförfrågningar
Arbetet varierar i tempo, och vissa perioder kan vara mer intensiva. Du har dock alltid stöd av ditt erfarena team och kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har minst ett års erfarenhet av administrativt arbete eller service, exempelvis inom kundtjänst
Trivs med daglig kontakt via telefon med både kunder och kollegor
Har flytande kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska
Har goda kunskaper att arbeta i Officepaketet
Gillar en dynamisk arbetsdag med varierande uppgifter
Meriterande erfarenheter
Tidigare arbete i en koordinerande eller administrativ roll
Erfarenhet av kundsupport eller teknisk support
Intresse för eller erfarenhet av sociala medier
Personliga egenskaper Vi tror att du är en person som är nyfiken, engagerad och serviceinriktad. Du tar gärna egna initiativ, men trivs också med att samarbeta och stötta andra. Du bidrar till en positiv stämning i gruppen och vill vara med och utveckla både teamet och verksamheten.Övrig information
Tillträde: Omgående
Placering: Täby
Omfattning: Heltid
Lön: individuell lönesättning (Kollektivavtal Unionen)
Hos kunden blir du en del av ett företag i tillväxt där det finns goda möjligheter att utvecklas.
Kulturen präglas av engagemang, ansvar och samarbete - med både kunder och medarbetare i fokus.
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av KFX och arbetar ute hos kund. Vi gör en bakgrundskontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Erik Lagerblad på erik.lagerblad@kfx.se
.. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-10-21
