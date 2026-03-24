Supportansvarig till ledande aktör inom svenskt näringsliv
2026-03-24
Söker du en roll där teknisk problemlösning och förstklassig service står i fokus? Vi rekryterar nu en Supportansvarig till en stabil och tongivande aktör inom svenskt näringsliv med kontor i centrala Stockholm. I denna roll blir du en nyckelperson för medarbetarna på plats och stöttar dem i deras dagliga arbete. Du kliver in i en verksamhet som ställer höga krav på kvalitet, säkerhet och integritet, men där kulturen samtidigt präglas av stor värme, samarbete och en genuint inkluderande miljö. Här får du chansen att ta stort eget ansvar och utvecklas i en organisation som värdesätter engagemang och driv.Publiceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
Som Supportansvarig kommer du att vara en nyckelperson i IT-teamet och ersätta en kollega som går vidare internt. Rollen är primärt inom first-line support och innebär att du hanterar en bred variation av IT-relaterade ärenden. Du förväntas ta stort ägarskap och vara proaktiv i att säkerställa att IT-miljön fungerar optimalt för våra viktiga medarbetare.
Du erbjuds
Vår klient erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med stora utvecklingsmöjligheter. Du får tillgång till förmåner som fika, mellis, fredagsfrukost med föredrag, gym/träningsmöjligheter och learning lunches. En inkluderande kultur där alla hjälps åt och värnar om varandra.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att hantera och lösa varierande IT-supportärenden, med fokus på den digitala arbetsplatsen och klienthantering. Du kommer att vara ansiktet utåt för IT-supporten och bidra till en effektiv och säker IT-miljö.
Hantera supportärenden inom Microsoft 365-miljön (t.ex. Outlook, Visma, Pakt, digital arbetsplats).
Bidra till klientutrullning av Windows 11 och Intune.
Felsöka och hantera ärenden relaterade till digitala arbetsplatser och synkronisering.
Delta i beredskapstjänstgöring var sjunde vecka för att säkerställa tillgänglighet dygnet runt.
Ge on-site support till användare och hantera kontorsrelaterade IT-frågor.
Stötta vid migrering av plattformar, inklusive SharePoint.
Vi söker dig som
Tidigare har jobbat i en IT support.
God kunskap om Microsoft 365-miljön.
Har erfarenhet av ärendehantering och ärendehanteringsystem.
Kännedom om Entra ID, Azure och Intune.
Är villig att arbeta på plats på kontoret och delta i beredskapstjänstgöring.
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
IT-utbildning, exempelvis universitetsutbildning eller YH-utbildning.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Stort ansvarstagande och hög integritet.
Förmåga att vara anpassningsbar och strukturerad.
Mycket god kommunikativ förmåga och serviceinriktad inställning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5EKIG6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
