Supply Quality Manager till bolag inom försvarssektorn
2025-08-27
Vill du arbeta i teknikens framkant och vara den drivande kraften bakom leverantörskvalitet i komplexa och högteknologiska inköp? Vi söker nu en engagerad Supply Quality Manager som vill vara med och påverka kvaliteten i produkter och system med höga krav på precision, säkerhet och tillförlitlighet.
I den här rollen kommer du att kvalitetssäkra inköpta artiklar, material och delsystem inom dessa varugrupper enligt strategier, policys och rutiner. Du förväntas ta ansvar för kvalitetskraven i offertförfrågningar, avtal och inköpsordrar. Det är ditt ansvar att genomföra processrevisioner hos leverantörer och produkter på plats hos leverantörer. Att kvalitetssäkra och vilja förbättra kvalitén är en viktig komponent i din roll.
Andra exempel på arbetsuppgifter i rollen kan vara att hantera felärenden, ansvara för reklamationer av material som inte uppfyller specifikation samt att följa upp och kontrollera leverantörers kvalitetsprestanda. Du kommer också att arbeta med korrigerande åtgärder och driva förbättringsprogram i nära samverkan med leverantörerna. Vid behov genomför du rotorsaksanalyser för att identifiera grundorsaker till avvikelser, samt riskanalyser för att förebygga framtida kvalitetsproblem. Vi ser gärna kunskap inom 8D, DMAIC, 6, RCA, MSA, FMEA och liknande kvalitetsverktyg.
Rollen är placerad i Linköping.
Att vara konsult på Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är specialister på att ge unga techtalanger den ultimata starten på arbetslivet. För denna roll kommer du att bli anställd av Nexer Tech Talent men arbeta ute på uppdrag hos kund.
Vi söker dig som:
Har färdig examen inom relevant område
Har ett intresse och kunskap för kvalité- har du arbetat med detta sedan innan är det mycket meriterande
Som person är du strukturerad, analytisk och gillar att utveckla processer.
Du är också stark kommunikativt och gillar att ta initiativ
Ansökan
Låter detta som något för dig? Vi arbetar löpande med rekryteringen, så skicka in din ansökan snarast möjligt. Om du har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Tech Recruiter Kristofer Hedlund på Kristofer.Hedlund@nexergroup.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är en del av Nexer Group - ett techbolag med djupa rötter i svenskt entreprenörskap och innovation. Tillsammans är vi över 2500 medarbetare i 15 länder som i mer än 35 år hjälpt våra kunder att ligga steget före både strategiskt, teknologiskt och kommunikativt.
