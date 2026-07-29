Supply Planner till ett internationellt företag
Academic Work Sweden AB / Civilingenjörsjobb / Stockholm Visa alla civilingenjörsjobb i Stockholm
2026-07-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en driven logistiker redo för nästa steg i karriären? Vi söker en Supply Planner till ett globalt och marknadsledande företag som utvecklar och levererar produkter med stor betydelse för samhället. Här får du chansen att utvecklas i en ansvarsfull roll med komplexa flöden och stora utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Vår kund är en stor internationell aktör med fokus på högkvalitativa produkter och hållbara lösningar. I rollen som Supply Planner blir du en nyckelperson i ett kompetent och sammansvetsat logistikteam.
Du kommer att ha ett övergripande end-to-end (E2E) ansvar för försörjningskedjan av råmaterial och färdiga produkter. Rollen innebär att fungera som den primära kontaktpunkten för alla aktiviteter kopplade till försörjningsplanering, samt att driva utveckling och optimering av interna processer inom supply chain.
Du erbjuds En meningsfull roll, med goda möjligheter till distansarbete och en stimulerande vardag präglad av samarbete och professionell utveckling.Dina arbetsuppgifter
Utforma och driva en lång- och kortsiktig försörjningsplan för att möta marknadens efterfrågan.
Utveckla, utvärdera och optimera lagerstrategier för att säkra hög leveransprecision.
Ansvara för lager- och volymbudget samt genomföra årliga säkerhetslagerbedömningar.
Övervaka lagerutveckling mot prognos och sätta in åtgärder vid avvikelser.
Aktivt delta i företagets månatliga S&OP-processer (Sales and Operations Planning) för tilldelade produktområden.
Säkerställa korrekt och tidsekonomisk rapportering av kostnader och transaktioner inom försörjningskedjan.
Vi söker dig som
Vi söker dig som
Har en kandidatexamen inom supply chain
Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har
Har tidigare arbetserfarenhet av att ha arbetat inom supply chain
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Ansvarstagande
Stresstolerant
Förändringsbenägen
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DH22NA". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10015403